جامعه المصطفی اندیشه اسلامی را به جهان معرفی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا صالح ظهر چهارشنبه در نشست خبری کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای به فعالیت علمی فرهنگی جامعه المصطفی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۴ هزار عنوان کتاب به ۳۰ زبان دنیا توسط دانش آموختگان جامعه المصطفی ترجمه شده است که زمینه ساز انتقال تمدنی اسلام در سطح جهان است.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه خراسان با اشاره به اینکه ۵۰ هزار طلبه از ۱۲۰ کشور جهان در جامعه المصطفی تحصیل می‌کنند، بیان کرد: جامعه المصطفی اندیشه اسلامی را به جهان معرفی کرده و به عنوان نهاد علمی و فرهنگی پیوندی با جهان اسلام برقرار و شبکه ای از اندیشمندان مسلمان را در سطح جهان اسلام تربیت کرده است.

وی خاطر نشان کردن: برگزاری این همایش در مشهد مقدس به خاطر شخصیت امام رضا (ع) است، امام هشتم (ع) می‌فرمایند کسی که دنبال علم و دانش است، باید قرآن را شخم بزند. مراد از این سخن امام، ژرف نگری به لایه‌های قرآن است.

صالح «شخصیت و سیره قرآنی آیت الله خامنه ای»، «مرجعیت قرآن»، «تفسیر و معارف قرآنی»، «مبانی قرآنی حکومت داری و رهبری آیت الله خامنه ای»، «قرآن، هنر و رسانه و فرهنگ»، «مبانی قرآنی اندیشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آیت الله خامنه ای»، «مبانی قرانی شعارهای انقلابی»، «استکبار ستیزی و مقاومت در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای» از محورهای این همایش است.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه خراسان اظهار کرد: با توجه به اینکه قرآن کریم سعادت آفرین و راه نجات انسان هاست، ترویج و توسعه تعالیم‌های آموزه‌های قرآنی در سطح جامعه از اهداف این نشست است. همچنین تبیین و معرفی شخصیت‌های قرآنی رهبر انقلاب از دیگر اهداف این همایش است.

وی گفت: ۹۲۵ مقاله از سراسر دنیا پذیرفته شده است که از این تعداد، ۱۶ مقاله به زبان انگلیسی، ۷ مقاله به زبان بنگالی و آذری، ۱۸ مقاله به زبان اردو، ۱۲ مقاله به زبان عربی، دو مقاله به ترکی استانبولی و ۵ مقاله به زبان فرانسوی ارائه شده است.

صالح ابراز کرد: استان خراسان رضوی، نسبت به سایر استان‌ها به خاطر وجود دانشگاه فردوسی و حوزه علمیه از نظر علمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه خراسان ابراز کرذ: این همایش ملی در سراسر کشور و در استان‌های تهران، اصفهان و تبریز برگزار و اجلاسیه شرق کشور به مشهد واگذار شده است که ۲۰۰ مقاله اختصاص به مشهد دارد و از این میان، ۱۱۶ مقاله به خراسان رضوی، ۱۹ مقاله به خراسان رضوی و ۲۶ مقاله به خراسان جنوبی و ۶۰ مقاله به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.

وی افزود: این همایش در طی دو روز، چهارشنبه و پنج شنبه سیزدهم و چهاردهم دی ماه مصادف با ولادت حضرت زهرا (س) در تالار قدس برگزار می‌شود.