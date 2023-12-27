به گزارش خبرگزاری مهر، سید بابک هاشمی نکو، مشاور وزیر در امور تشکلهای فرهنگیان در گردهمایی معلمان و فرهیختگان گفت: آموزش و پرورش نیاز به تغییر جهت از حافظه محوری و کتاب محوری به سوی مهارت محوری و آموزشهای کاربردی دارد.
وی ادامه داد: باید دانش آموز ما در مدرسه مهارتهای زندگی مطلوب را فرا گیرد و او آمادگی زندگی بر مسیر حیات طیبه را کسب نموده باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آموزش و پرورش از طرفی اقتدار و انسجام و از طرفی حمایتهای اقتصادی نیاز دارد و مسؤولین تخصیص بودجه در کشور باید نشان دهند که نگاه کوچک انگاری به آموزش و پرورش ندارند.
هاشمی نکو در ادامه افزود: خوشبختانه در دولت آقای رییسی نگاه به آموزش و پرورش نگاه اولویت داری است و تخصیص بودجه رتبه بندی دلیلی بر این مدعاست، پس از رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی رضایت اکثریت معلمان از این طرح جلب شده و نقایصی که وجود دارد نیز با اصلاح آیین نامه رتبه بندی برطرف میگردد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبت خود افزود: تشکلها نماینده بخشی از فرهنگیان هستند و اعضای تشکلها کنشگر اجتماعی بوده و در اجتماع تأثیرگذار میباشند. تشکلهای فرهنگیان با بدنهای که دارند میتوانند اطاقهای فکر برای آموزش و پرورش باشند که فقط بسنده به نقادی و آسیب شناسی نکنند و در حوزه ارائه طرح و پیشنهادهای تحولی ورود پیدا کنند و مطمئن باشید آموزش و پرورش از نقد منصفانه و پیشنهادهای تحولی شما عزیزان استقبال مینماید.
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