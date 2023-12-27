بالندگی امروز مقاومت فلسطین مرهون امامین انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مردانی در همایش چهاردهمین رویداد بین المللی و اولین همایش ملی، مقاومت و جهان آینده که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات امیر کبیر دانشکده آینده پژوهی برگزار شد ضمن گرامی داشت شهدای غزه اظهار کرد: مقاومت از کلیدواژههایی است که در دوران حاضر به برکت انقلاب اسلامی ایران، فراگیر شده اما بنیان مقاومت و اساس مقاومت اسلامی به بلندای تاریخ اسلام است.
رییس بسیج اساتید کشور بیان کرد: در قرآن کریم آیات متعددی داریم که نه تنها به مقاومت توصیه میکند بلکه ما را به موضوع مقاومت دستور میدهد چنانچه در آیه ۱۱۲ سوره هود، پیامبر (ص) از سختی این آیه میفرماید در این آیه گفته شده همانگونه که به تو فرمان دادهایم بر این دین پایداری کن و همچنان کسانی که به اسلام پیوستند نیز باید مقاومت کنند، در این آیه گفته شده مبادا دست از مقاومت بردارید، مبادا طغیان کنید و از بندگی خدا منحرف شود که خداوند به کارهای شما بیناست و در صورت عقبنشینی شما را مؤاخذه خواهد کرد.
مقاومت یک دستور قرآنی است
وی ادامه داد: بر خلاف اینکه برخیها گمان میکنند مقاومت یک نظریه جدید است اما در واقع مقاومت یک دستور قرآنی است بطوری که در آیه ۴۵ سوره طه نیز خداوند در جواب حضرت موسی و هارون که از طغیان فرعون میترسیدند و از مقاومت بیم داشتند میفرماید نگران نباشید من با شما هستم، میبینیم و احاطه دارم و هرکاری لازم باشد انجام میدهم.
این مسئول در ادامه مطرح کرد: بنابراین خداوند به شرط مقاومت از کمک به بندگان خودش دریغ نمیکند و به داد مجاهدان فیسبیلالله خواهد رسید.
وی با تاکید براینکه پروردگار در قرآن برای کمک به مجاهدین شرایطی وضع کرده است که با برقراری آن شرایط جهاد و مقاومت استمرار خواهد داشت عنوان کرد: شرط مقاومت تقوای الهی و صداقت است؛ علما از آیههای قرآنی چنین برداشت کردند که تقوا یعنی دوری جستن از گناه و اخلاص و پایداری در برابر هجمههای درونی و بیرونی که البته این موارد از شروط اساسی جاری شدن امداد الهی است.
انقلاب اسلامی ثمره مقاومت اسلامی است
وی ادامه داد: شرط پیروزی مقاومت اسلامی داشتن تقوا، اخلاص، فداکاری و تلاش برای خداست؛ انقلاب اسلامی ثمره مقاومت اسلامی است و اگر نگاهی به روند شکلگیری انقلاب داشته باشیم میبینیم رهبران انقلاب و مجاهدان با رژیم ستمشاهی مبارزه کردند و با تحمل زندان، شکنجه و مقاومت این حرکت را به رهبری امام دنبال کردند تا پیروز شوند.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ رهبر انقلاب فرمودند که «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» برخی تشکیک کردند، البته همانطور که همگان میدانند دهه ۹۰ دههای بود که گفتمان دولت مستقر «سازش» و در واقع «پافشاری بر مذاکره با کدخدا» بود و برخی از ناظرین خارجی در محاسبهای اشتباه گفتمان دولت را نشانه ضعف نظام تفسیر کرده بودند.
این مسئول تاکید کرد: در فراز و فرودهایی از جمله اغتشاشات سال گذشته که انقلاب اسلامی به خود دید معاندین نظام که در توهم پیروزی بودند با تمسخر معتقد بودند که شما که قرار بود اسرائیل را نابود کنید؟ چه شد؟ اما حالا همان افراد مصاحبه میکنند و میگویند جمهوری اسلامی و مقاومت اسلامی را نمیتوان از بین برد، اما اسرائیل رفتنی است البته در این بین باید توجه داشت که ملت فلسطین با تمام قوا پایداری میکند نه تنها در برابر بمب، موشک، هواپیما، بلکه در برابر نبود سوخت، نبود غذا و حتی در برابر بی آبی مقاومت خود را نشان داده است که این پایداری از همان شاخصههای قرآنی است که موجب جلب نصرت خداوند میشود.
مردانی با تاکید براینکه تجربه جمهوری اسلامی در دهه نود تجربهای گرانسنگ برای ملت عزیز ایران و امت اسلام بوده و هست عنوان کرد: تجربه گفتمانی که امیدش به قرارداد با کدخدا بیشتر از اتکایش به نصرت خداوند و به عزم و اراده نیروهای خودی بود. بر خلاف گفتمان سیاسی دولت در دهه نود در کشور ما که راه نجات و پیشرفت کشور را "سازش" قلمداد میکرد.
وی افزود: قرآن کریم در آیات متعددی ما از سازش یعنی سازش ذلیلانه باز میدارد و از نصرت و کمک قطعی خود به مومنین که در واقع اعضای مقاومت اسلامی در برابر مستکبرین هستند صحبت میکند.
وی یادآور شد: قضایای اخیر غزه نه تنها قلب همه مسلمین و بلکه انسانهای جهان را به درد آورد اما به برکت خون کودکان و زنان مظلوم غزه امروز همه مردم جهان علیه رژیم صهیونیستی هم صدا شده اند.
وی ضمن اشاره به تظاهرات چندصدهزار نفری و میلیونی علیه رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف خاطر نشان کرد: امروز جهان اسلام و آزدیخواهان جهان موفق شده شرکتهای حامی رژیم صهیونیستی را از پای درآروند و این درحالی است کخ امروز ملتهای مسلمان فرق بین حکومتهای دست نشانده و حکومتها و جریانهای اصیل اسلامی را به خوبی فهمیده اند.
این مسئول گفت: کشور یمن که روزی ۱۵ کشور عربی به او حمله کردند، امروز فخر اسلام و مسلمین در دفاع از ملت مظلوم غزه است.
وی ابراز کرد: امروز دولتها دیگر نمیتوانند بگویند آنچه در مورد شکل گیری رژیم صهیونیستی و کشتار زنان و کودکان فلسطینی برای تشکیل این حکومت جعلی گفته میشود، دروغ است، زیرا مردم جهان میبینند که چگونه یک دولت جعلی در قرن بیست و یکم و در مقابل دوربینها انواع جنایات جنگی را مرتکب میشود.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی باعث شد آنچه ما به واسطه ایمان خود به قرآن و ائمه معصومین و همچنین اطمینان به عزم و اراده نیروهای مقاومت، به آن مطمئن بودیم از زبان سیاسیون و تحلیلگران غربی و شرقی و حتی خود صهیونیستها شنیده شود.
وی عنوان کرد: ایهود باراک نخست وزیر سابق رژیم کودک کش صهیونیستی میگوید که یهودیان تاکنون بیش از ۸۰ سال حکومت نکرده اند. این نگرانی وجود دارد که این نفرین دامن حکومت فعلی را هم بگیرد.
وی افزود: بنی گانتس، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی هم تاکید کرده است که احتمالاً مساحت اسرائیل بسیار کوچک گردد و تنها به شهر کوچک الخضیره در نزدیکی حیفا و گدیرا در تلاویو محدود شود.
وی با تاکید براینکه نتانیاهو مسئول بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل است تاکید کرد: از سوی دیگر نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز گفته است که وضعیت امروز اسرائیل بی سابقه و در آستانه فروپاشی است.
بالندگی امروز مقاومت فلسطین مرهون امامین انقلاب اسلامی است
این مسئول گفت: بالندگی امروز مقاومت فلسطین بعنوان شاخهای از شجره طیبه مقاومت اسلامی، مرهون حکمت و حمایت امامین انقلاب اسلامی و شهدای عزیز راه قدس از جمله سیدالشهدای مقاومت سردار رشید سپاه اسلام، سردار سلیمانی است که اتفاقاً این روزها روزهای سالگرد شهادت ایشان است.
وی با بیان اینکه آینده مقاومت روشن است و کارآمدی حکمرانی در کشورهای اسلامی به کمک مقاومت در رسیدن به اهداف متعالیاش خواهد آمد ادامه داد: رژیم صهیونیستی دو روز پیش خطای احمقانهای کرد و یکی از سرداران جبههی مقاومت، سردار سید رضی موسوی را به شهادت رساند.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور در پایان صحبتهایش گفت: مردم منطقه برکات خون این شهید بزرگوار را به عینه خواهند دید. آینده مقاومت نیازمند پایداری و قوی بودن است و برای قوی بودن و تاثیرگذار بودن باید این اتفاقات را جدی گرفت.
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