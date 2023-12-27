به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، هیات انتخاب این دوره از جشنواره بین‌المللی پویانمایی شامل ناهید صمدی‌امین، مسعود زین‌العابدین، امیرحسین صالحی، بهنود نکویی و حمیدرضا حافظی بیش از ۱۰۳۴ فیلم از ۷۲ کشور مختلف جهان و ۵۲۴ فیلم ایرانی را بازبینی کردند.

هیات انتخاب ۱۹۷ فیلم را برای شرکت در بخش مسابقه بین‌الملل این دوره از جشنواره پویانمایی شامل ۳۲ فیلم ایرانی و ۱۶۵ فیلم خارجی را معرفی کردند.

بر همین اساس از بین ۳۲ فیلم ایرانی، ۸ اثر در بخش فیلم کوتاه، ۵ اثر در بخش کودک و نوجوان، ۴ اثر در بخش سریالی، ۲ اثر در بخش تجربی، ۴ اثر در بخش تبلیغاتی، ۸ فیلم دانشجویی و ۱ فیلم بلند به بخش مسابقه بین‌الملل راه یافته‌اند.

همچنین از بین ۱۶۵ اثر خارجی، ۷۸ فیلم کوتاه، ۲۱ اثر در بخش کودک و نوجوان، ۳ اثر سریالی، ۶ اثر تجربی، ۵۴ اثر دانشجویی و ۳ فیلم بلند در بخش مسابقه‌ بین‌الملل این جشنواره حضور دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به نشانی www.tehran-animafestival.ir آثار راه یافته به بخش مسابقه بین الملل را دریافت کنند.

همچنین برای مشاهده آثار ایرانی راه یافته به مسابقه بین الملل از اینجا و آثار خارجی راه یافته به بخش مسابقه‌ بین‌الملل از اینجا اقدام کنید.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۳ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار می‌شود.