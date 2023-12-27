به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست بین هیئت‌های ایرانی و عراقی پیرو نشست‌هایی که پیش‌تر در تهران و بغداد برگزار شده بود و حسب تکالیفی که رؤسای‌جمهوری دو کشور مشخص کرده بودند در زمینه‌های اکتشاف، توسعه میدان‌های مشترک در خشکی و دریا برگزار و توافق‌های مطلوبی انجام شد.

وی افزود: در زمینه نوسازی و بازسازی پالایشگاه‌های عراق به دست توانمندان و متخصصان ایرانی نیز توافق‌های مطلوبی انجام و کارگروهی برای پیگیری جدی این موضوع تشکیل شد.

وزیر نفت اظهار کرد: با توجه به مواضع همسوی ایران و عراق در اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و اوپک‌پلاس (ائتلاف اعضای اوپک و متحدانش) مذاکرات مثبتی نیز در این زمینه انجام شد.

اوجی گفت: با توجه به ظرفیت مطلوب ایران در صنایع نفت و گاز و توانمندی پیمانکاران و سازندگان، کشور امروز در این صنعت خودکفاست و برای توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی عراق اعلام آمادگی و اقدام‌های سازنده‌ای را هم آغاز کرده‌ایم.

وی با اشاره به بحث تهاتر گاز افزود: برای جمع‌آوری گازهای ترش و غنی عراق و صادرات گاز شیرین به این کشور اعلام آمادگی کرده‌ایم و با توجه به اینکه کارگروهی برای انجام این کار تعیین شده است، این عملیات به زودی آغاز می‌شود.

وزیر نفت با بیان اینکه آموزش سرمایه انسانی و متخصصان عراقی در مجموعه پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های صنعت نفت ایران و صدور خدمات فنی مهندسی به عراق نیز از جمله محورهای مذاکرات امروز هیئت‌های ایرانی و عراقی بود، اظهار کرد: بعضی از این پروژه‌ها آغاز شده است و تکالیف کارگروه‌های ویژه برای انجام این کار هم مشخص شد.

اوجی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک عملیات اجرایی این پروژه‌ها به‌ویژه توسعه دوجانبه میدان‌های مشترک را که مورد توافق ایران و عراق است هرچه زودتر عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تصریح کرد: با توجه به توان متخصصان، کارشناسان و پیمانکاران ایرانی صنعت نفت در همه حوزه‌ها خودکفا هستیم و هیچ خللی در توسعه صنعت نفت و گاز ایران به‌وجود نیامده است، از این رو امروز برای صدور خدمات فنی مهندسی در همه حوزه‌های صنعت نفت دو بخش بالادست و پایین‌دست به‌منظور توسعه صنعت نفت عراق آمادگی کامل داریم.