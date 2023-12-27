صادق قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد مردمی عفاف و حجاب در شهر بجنورد اظهار کرد: این رویداد مردمی با حضور برخی از تولیدکنندگان و فعالان عرصه عفاف و حجاب شهرستان بجنورد و به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا برگزار می‌شود.

دبیر نخستین رویداد مردمی عفاف و حجاب بجنورد از مشارکت بیش از ۲۰ تولیدکننده و فعال عرصه عفاف و حجاب در این برنامه خبر داد و گفت: این رویداد با حضور فعالان بومی و تولیدکنندگان بجنوردی برگزار می‌شود و طی ۳ روز علاقه مندان می‌توانند به بازدید رویداد عفاف و حجاب بجنورد بپردازند.

وی همچنین با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف و نهادهای انقلابی در اجرای این برنامه خاطرنشان کرد: بنیاد تعاون بسیج، هلال احمر، شهرداری بجنورد، بسیج جامعه زنان و همچنین سپاه حضرت جواد الائمه خراسان شمالی نیز در برگزاری این رویداد مردمی همکاری و مشارکت دارند.

قربانی با اشاره به زمان و محل برگزاری این رویداد گفت: نخستین رویداد مردمی عفاف و حجاب بجنورد در روز ۱۱ دی ماه افتتاح می‌شود و به مدت ۳ روز در محل تالار هلال احمر بجنورد واقع در میدان خرمشهر ادامه پیدا می‌کند.

وی با دعوت از تمامی علاقه مندان به خصوص بانوان بجنوردی برای حضور در این رویداد تصریح کرد: عرضه محصولات مرتبط با عفاف و حجاب اعم از چادر مشکی، چادر رنگی، ملزومات حجاب و وسایل تزئینی در این عرصه بخشی از محصولات عرضه شده در این رویداد خواهد بود.

دبیر نخستین رویداد مردمی عفاف و حجاب بجنورد در انتها با تاکید به ارائه تخفیفات گسترده در عرضه محصولات گفت: علاقه مندان می‌توانند با حضور در این رویداد از تخفیف‌های ارائه شده بر روی محصولات عرضه شده استفاده کنند.

وی در انتها از برگزاری این رویدادها در شهرستان‌های دیگر خراسان شمالی نیز خبر داد و گفت: با توجه به درخواست‌های سایر شهرستان‌های خراسان شمالی برای میزبانی از این رویداد مردمی، برنامه‌ریزی برای حضور و ارائه محصولات نیز در نقاط مختلف استان در حال انجام است.