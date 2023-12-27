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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

سقوط هواپیمای نظامی در یونان؛ خلبان جان باخت

سقوط هواپیمای نظامی در یونان؛ خلبان جان باخت

یک فروند هواپیمای آموزشی متعلق به نیروی هوایی ارتش یونان در جنوب این کشور سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک فروند هواپیمای آموزشی متعلق به نیروی هوایی ارتش یونان در شهر کامالاتا (Kalamata) در جنوب این کشور سقوط کرد.

این هواپیمای آموزشی و نظامی از نوع «بوکای T-۲E»- یک جت دو موتوره آموزشی- ساعت ۱۱:۲۸ دقیقه ظهر امروز چهارشنبه در فرودگاه کامالاتا سقوط کرد.

در این سانحه هوایی، یک سرگرد ۴۱ ساله نیروی هوایی یونان جان خود را از دست داد.

برخی از رسانه‌ها از وقوع انفجار در هواپیمای مذکور پیش از سقوط خبر می‌دهند؛ اما آتن تا کنون در این باره بیانیه‌ای را منتشر نکرده است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، هواپیمای T-۲E Buckeye ساخت ایالات متحده تنها هواپیمای جت آموزشی نیروی هوایی یونان (HAF) است و برای آخرین مرحله آموزش خلبانان جوان از آن استفاده می‌شود.

کد مطلب 5978485

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