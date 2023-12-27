به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تردد همه شناورها در خلیج‌فارس مورد رصد و پایش قرار دارد اظهار داشت: جابه‌جایی کالا از طریق شناورها مورد توجه ویژه قرار دارد و با قاچاق کالا به‌صورت قاطع برخورد می‌شود.

وی مقابله با قاچاق سوخت گازوئیل را یکی دیگر از اولویت‌های مرزبانی استان بوشهر دانست و بیان کرد: در ۹ ماه امسال افزون بر ۶۲۱ هزار و ۵۵۰ لیتر سوخت قاچاق گازوئیل در نوار مرزی خلیج فارس و سواحل استان بوشهر کشف شده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر اضافه کرد: در عملیات‌های مقابله با قاچاق سوخت در خلیج فارس و سواحل استان بوشهر ضمن توقیف ۲۲ فروند شناور متخلف ۲۶ متهم دستگیر و به مراجع قضائی استان بوشهر معرفی شده است.

سرهنگ شرفی ارزش محموله‌های قاچاق سوخت توسط مرزبانان استان بوشهر در ۹ ماه امسال را حدود ۲۰ میلیارد تومان دانست.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر اضافه کرد: در راستای فرامین فرماندهی معظم کل قوا، کارکنان دریابانی استان با همکاری خوب مردم متدین و ولایتمدار با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهند کرد.