تعاملات پلیسی با کشورها لازمه پلیس هوشمند و بروز

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی تعاملی به ریاست سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور و با حضور سردار مجید کریمی معاون فرمانده کل و رئیس پلیس بینالملل فراجا و مدیران این مجموعه در سالن ولایت برگزار و بر افزایش سطح تعاملات، روابط و دانستی های مرتبط با این موارد تاکید شد.
سردار رضایی در جمع بندی این نشست با تاکید بر اهمیت به سزای دیپلماسیِ پلیسی در مسیر تحقق اهداف انتظامی، اظهار داشت: سازمان اینترپل بر اساس ضوابط و قوانینی خاص عمل میکند که با شکوفایی ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده را برای گسترش تعامل با تمام کشورهای عضو سازمان اینترپل به منظور فراهم سازی بستری امن در جهان مهیا کنیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: شناخت مباحث حقوقی، سواد بینالملل، دانستنیهای روش تعاملات و گفتمان از جمله مصادیق مهم در حوزه بینالملل است که باید توجه ویژهای به این امر مهم شود.
وی دیپلماسی پلیسی را طبق تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر سه اصل "عزت"، "حکمت" و "مصلحت" دانست و گفت: این موضوع بستگی به میزان توجه و تمرکز انتظامی در حوزه روابط بینالملل دارد که تأثیر مستقیمی نیز بر مسائل انتظامی و امنیتی داراست تا جایی که میتوان آن را به عنوان بازویی توانمند در نظر گرفت که هر چه سطح این روابط و تعاملات گستردهتر شود، نتایج حاصله در انجام مأموریتهای پلیسی و به تبعیت از آن منافع ملی حاصله درخشانتر خواهد شد.
این مقام عالی انتظامی عنوان داشت: همانطور که اشاره شد، هر چه سطح تعاملات، روابط و هم افزایی انتظامی و پلیسی با کشورهای دیگر بخصوص همسایگان تقویت شود به همان اندازه در فراهم سازی بستری مناسب برای به وجود آمدن فرصتهای تازه و همزمان از بین بردن یا کاستن تهدیدات و چالشها موفق تر خواهیم بود و لازمه یک پلیس هوشمند و بروز داشتن تعاملاتی پلیسی با سایر کشورهاست لذا با برنامهریزی هدفمند باید در این راستا حرکت کنیم.
سردار "مجید کریمی" معاون فرمانده کل و رئیس پلیس بینالملل فراجا نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این پلیس به نشست سالانه سازمان اینترپل اشاره کرد و افزود: در این نشست اساسنامه و قوانین داخلی اینترپل، فرآیندهای کاری و نحوه همکاری کشورها از جمله تبادل اطلاعات و عملیاتهای مشترک پروژهها و برنامهها برای کشورهای عضو و همچنین تسهیل در امور استرداد مجرمان بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر شما