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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

مدیرکل دامپزشکی لرستان:

۹۰۰هزار رأس دام عشایر لرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند

۹۰۰هزار رأس دام عشایر لرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: ۹۰۰ هزار رأس دام عشایر این استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زبردست در جلسه با فرماندار پلدختر، اظهار داشت: دومین مرحله از خدمات‌رسانی به دام‌های عشایر لرستان مستقر در مناطق قشلاق شهرستان‌های پلدختر و رومشکان و استان‌های ایلام و خوزستان آغاز شده است.

وی گفت: این اقدام با اعزام ۱۷ اکیپ شامل ۳۴ نفر نیروی واکسیناتور برای خدمات‌رسانی، آموزش، توزیع سموم و بیماریابی دام‌های عشایری شروع شد.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، افزود: در راستای اجرای این طرح ۹۰۰ هزار رأس دام عشایری علیه بیماری تب برفکی و ۱۲۰ هزار رأس بره و بزغاله علیه بیماری تب مالت به‌صورت رایگان واکسینه خواهند شد.

کد مطلب 5978536

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