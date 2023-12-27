به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زبردست در جلسه با فرماندار پلدختر، اظهار داشت: دومین مرحله از خدماترسانی به دامهای عشایر لرستان مستقر در مناطق قشلاق شهرستانهای پلدختر و رومشکان و استانهای ایلام و خوزستان آغاز شده است.
وی گفت: این اقدام با اعزام ۱۷ اکیپ شامل ۳۴ نفر نیروی واکسیناتور برای خدماترسانی، آموزش، توزیع سموم و بیماریابی دامهای عشایری شروع شد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، افزود: در راستای اجرای این طرح ۹۰۰ هزار رأس دام عشایری علیه بیماری تب برفکی و ۱۲۰ هزار رأس بره و بزغاله علیه بیماری تب مالت بهصورت رایگان واکسینه خواهند شد.
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