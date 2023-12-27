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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۱۸

۳۲ برگزیده جشنواره استانی علامه حلی در اصفهان تجلیل شدند

۳۲ برگزیده جشنواره استانی علامه حلی در اصفهان تجلیل شدند

اصفهان - دبیر سیزدهمین جشنواره استانی علامه حلی گفت: در این دوره‌ی جشنواره استانی از ۲۴ طلبه و ۸ استاد در بخش پژوهش و کتاب قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول ملکیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اصفهان نخستین استانی بود که جشنواره علامه حلی را برگزار کرد، اظهار داشت: هر چند این جشنواره بعد از ۲ سال تأخیر برگزار شد اما با ارسال یک‌هزار و ۷۰ اثر استقبال خوبی از این جشنواره شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای برگزاری جشنواره علامه حلی ۱۰ هزار کتاب، مقاله و پایان نامه برای دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، افزود: در این دوره از جشواره ۶۴ اثر برگزیده شده است.

دبیر جشنواره ملی علامه حلی با اشاره به اینکه در چهاردهمین دوره این جشنواره سراسری از یکهزار برگزیده کشوری و ۵۰ هزار برگزیده استانی قدردانی شد، ادامه داد: باید توجه داشت که در دوره اول ۲ هزار و ۲۰۰ اثر به جشنواره رسید و در دوره سیزدهم تعداد آثار به ۱۲ هزار اثر افزایش یافت.

کد مطلب 5978578

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