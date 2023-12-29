زاگرس جنوبی فاصله خود را کاهش داد/ورامینی ها همچنان در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر ،با برگزاری مسابقات اوزان زوج، هفته دوم از بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو «جام خلیج فارس» یادواره شهید شاخص ورزش کشور حسن جنگجو به روش گرندپری به صورت تیمی و انفرادی امروز جمعه هشتم دی ماه به پایان رسید.

در وزن ۵۸- کیلوگرم ابوالفضل زندی از تیم مس کرمان در مبارزه نهایی برابر علیرضا حسین پور از تیم شهرداری ورامین به میدان رفت. پیکار دو ملی پوش سبک وزن کشورمان، یک مبارزه جذاب و دیدنی بود که در نهایت این حسین پور بود که برای دومین بار متوالی توانست در این وزن به عنوان قهرمانی دست یابد و فاتح یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته شود.

متین رضایی از تیم زاگرس جنوبی در وزن ۶۸- کیلوگرم در مبارزه نهایی به دیدار ابوالفضل یعقوبی بازیکن خوش تکنیک مس کرمان رفت. مبارزه این دو تکواندوکار شاخص سراسر تکنیک و امتیاز بود که در پایان سه راند مبارزه، رضایی ۲ بر یک به برتری رسید و قهرمان شد.

در وزن ۸۰- کیلوگرم میرهاشم حسینی که در نیمه نهایی انتقام شکست دور نخست را از امیررضا صادقیان بازیکن تیم پالایش نفت آبادان گرفته بود، در مبارزه نهایی برابر علی خوش روش هم تیمی خود از تیم زاگرس جنوبی به میدان نرفت و قهرمان شد.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم مبارزه نهایی را علی احمدی و آرین سلیمی برگزار کردند. این دیدار هم از بهترین مبارزات روز دوم آن هم در سنگین وزن بود. که احنی در یک دیداری تماشایی و پر از تکنیک توانست ملی پوش تیم زاگرس جنوبی را مغلوب کره و دومین طلای خود در این رقابت‌ها و اولین فینال تیمش در روز دوم را جشن بگیرد.

در جدول رده بندی و تا پایان هفته دوم شهرداری ورامین با کسب ۲۸۲ امتیاز همچنان صدرنشین است. پالایش نفت آبادان با ۲۳۲ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و تیم نفت مناطق مرکزی - زاگرس جنوبی نیز با کم کردن فاصله امتیازات خود با تیم دوم و تصاحب ۲۲۵ امتیاز در رده سوم ایستاد. تیم‌های پاس و مس کرمان به ترتیب با ۱۵۰ و ۱۳۹ امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.

در پایان مسابقات روز دوم، بهزاد خداداد سرمربی تیم زاگرس جنوبی به عنوان بهترین مربی، علیرضا حسین پور از شهرداری ورامین به عنوان بهترین تکواندوکار، حسن حاتمی از تهران به عنوان بهترین داور و حامد حسن پو از یزدان هم به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.