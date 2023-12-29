صعود پاس، ماهشهر،دانشگاه آزاد ‌و پارس جنوبی به نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، روز پایانی رقابت‌های مرحله گروهی لیگ برتر ووشو مردان جام سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ دی‌ماه ۱۴۰۲) به میزبانی آکادمی ملی ووشو تهران برگزار و با توجه به نتایج کسب شده در مرحله گروهی، از گروه یک، پاس فراجا به عنوان تیم نخست و هیأت ووشو بندر ماهشهر به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کردند. همچنین در گروه دو نیز، دانشگاه آزاد خراسان رضوی و پارس جنوبی به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم این گروه، راهی مرحله حذفی لیگ برتر ووشو ایران شدند.

نتایج کامل هفته دوم رقابت‌ها به صورت زیر است:

پنجشنبه ۷ دی‌ماه /

هیأت ووشو بندرماهشهر ۷ – ۷ پاس فراجا

باشگاه مقاومت ۱۰ – ۳ هیأت ووشو زرین رود

هیأت ووشو تهران ۳ – ۱۰ پارس جنوبی

هیأت ووشو زرین رود ۳ – ۱۱ هیأت ووشو بندرماهشهر

باشگاه مقاومت ۵ – ۹ پاس فراجا

پارس جنوبی ۳ – ۱۱ دانشگاه آزاد خراسان رضوی

جمعه ۸ دی‌ماه

هیأت ووشو زرین رود ۴ – ۱۰ پاس فراجا

هیأت ووشو بندرماهشهر ۱۳ – یک باشگاه مقاومت

دانشگاه آزاد خراسان رضوی ۱۲ – یک هیأت ووشو تهران

باشگاه مقاومت ۱۰ – ۳ هیأت ووشو زرین رود

هیأت ووشو بندرماهشهر ۷ – ۷ پاس فراجا

هیأت ووشو تهران یک – ۱۲ پارس جنوبی

مرحله نیمه‌نهایی و فینال لیگ برتر ووشو مردان جام سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی ۲۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

