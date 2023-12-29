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۸ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۰۳

لیگ برتر ووشو؛

صعود پاس، ماهشهر،دانشگاه آزاد ‌و پارس جنوبی به نیمه نهایی

صعود پاس، ماهشهر،دانشگاه آزاد ‌و پارس جنوبی به نیمه نهایی

مرحله مقدماتی لیگ برتر ووشو با صعود چهار تیم به مرحله نیمه نهایی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، روز پایانی رقابت‌های مرحله گروهی لیگ برتر ووشو مردان جام سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ دی‌ماه ۱۴۰۲) به میزبانی آکادمی ملی ووشو تهران برگزار و با توجه به نتایج کسب شده در مرحله گروهی، از گروه یک، پاس فراجا به عنوان تیم نخست و هیأت ووشو بندر ماهشهر به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کردند. همچنین در گروه دو نیز، دانشگاه آزاد خراسان رضوی و پارس جنوبی به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم این گروه، راهی مرحله حذفی لیگ برتر ووشو ایران شدند.

نتایج کامل هفته دوم رقابت‌ها به صورت زیر است:

پنجشنبه ۷ دی‌ماه /
هیأت ووشو بندرماهشهر ۷ – ۷ پاس فراجا
باشگاه مقاومت ۱۰ – ۳ هیأت ووشو زرین رود
هیأت ووشو تهران ۳ – ۱۰ پارس جنوبی
هیأت ووشو زرین رود ۳ – ۱۱ هیأت ووشو بندرماهشهر
باشگاه مقاومت ۵ – ۹ پاس فراجا
پارس جنوبی ۳ – ۱۱ دانشگاه آزاد خراسان رضوی

جمعه ۸ دی‌ماه
هیأت ووشو زرین رود ۴ – ۱۰ پاس فراجا
هیأت ووشو بندرماهشهر ۱۳ – یک باشگاه مقاومت
دانشگاه آزاد خراسان رضوی ۱۲ – یک هیأت ووشو تهران
باشگاه مقاومت ۱۰ – ۳ هیأت ووشو زرین رود
هیأت ووشو بندرماهشهر ۷ – ۷ پاس فراجا
هیأت ووشو تهران یک – ۱۲ پارس جنوبی

مرحله نیمه‌نهایی و فینال لیگ برتر ووشو مردان جام سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی ۲۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5979751

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