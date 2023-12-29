اعتراف سارق به ۱۸ فقره سرقت در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌اله دارابی شامگاه جمعه در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت در سنندج، بررسی موضوع دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۶ سنندج با اشراف اطلاعاتی یک سارق حرفه‌ای را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده، متهم به ۱۸ فقره انواع سرقت اعتراف کرد، گفت: در این رابطه یک مالخر نیز دستگیر شد.

سرهنگ دارابی با اشاره به اینکه در مخفیگاه مالخر ۲۶ قلم اموال سرقتی کشف شد، تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.