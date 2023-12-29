ابلاغ پیام تسلیت فرمانده کل فراجا به خانواده شهید«بابایی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان شامگاه جمعه در دیدار با خانواده سرهنگ شهید «شهریار بابایی» که استاندار کرمانشاه نیز حضور داشت، اظهار کرد: شهید بابایی یکی از بهترین و شجاع‌ترین کارکنان پلیس بود که رشادت‌های زیادی از خود در مأموریت‌های مختلف نشان داد و در نهایت نیز خداوند متعال بهترین پاداش‌ها را که همان شهادت بود برای وی درنظر گرفت.

وی ادامه داد: شهادت یکی از بهترین و غیرتمندترین کارکنان انتظامی استان که در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ رقم خورد موجب تألم، تأسف و اندوه بی پایان همه همکاران وی در کرمانشاه و سراسر کشور و همچنین مردم قدرشناس ایران اسلامی شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شهید «بابایی» یکی از خوشنام ترین و نجیب‌ترین کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه بود که دلاورانه در مأموریت‌های مختلف حضور پیدا می‌کرد و در نهایت نیز خداوند متعال بهترین سرنوشت‌ها را برایش در نظر گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: بدون تردید امروز با افتخار می‌توان گفت شعار «تا پای جان برای مردم» به خوبی توسط مأموران سلحشور و جان برکف پلیس معنا شده است و شهید بابایی هم با شهادت خود این موضوع را ثابت کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه کارکنان پلیس برای تأمین آسایش و امنیت مردم دلاورانه تلاش می‌کنند، گفت: بی تردید شهادت مظلومانه و در عین حال پرافتخار شهید بابایی نه تنها ذره‌ای از انگیزه دیگر همرزمان و همکاران وی برای مقابله با مجرمان و سوداگران مرگ نمی‌کاهد بلکه آنان را برای خدمتگزاری و خدمت رسانی به مردم وفادار و قدرشناس کرمانشاه و ایران اسلامی مصمم‌تر خواهد کرد.

سردار حاجیان در پایان با ابلاغ پیام سلام و تسلیت فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی به خانواده شهید بابایی، گفت: ایشان در تماسی تلفنی عمیقاً از حادثه رخ داده متأثر و عنوان کردند در اولین سفر به کرمانشاه حتماً به ملاقات آنها خواهند آمد.