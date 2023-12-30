پیشرفت انقلاب اسلامی ایران بر هم زننده برنامه های دشمن است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ ۹ دی ماه یکی از روزهای تاریخ ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بوده که مردم بصیر و فهیم ایران با حضور خود تمامی نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند و آتش فتنه ۸۸ خاموش شد. امسال حماسه ۹ دی ماه با شعار محوری بازخوانی فتنه آمریکایی و صهیونیستی نامگذاری شده است.

حجت الاسلام و المسلمین احمد مشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: یک برگ زرین دیگری به عنوان انقلاب سوم در حماسه ۹ دی ماه و میثاق با ولایت رقم خورد.

وی تصریح کرد: منشأ این حرکت آنجایی صورت گرفت که مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور پرشور و گسترده خودشان در انتخابات حلاوت و شیرینی ایجاد کردند و به نوعی شکست سیاسی بر نقشه‌های دشمنان بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: دشمن وقتی از این حضور پرشور که به نوعی حمایت از انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با آرمان‌های امام و شهدا بود را دید به دنبال نقشه‌های شوم فتنه و فتنه انگیزی حرکت کرد و با بعضی از عیادی داخلی که داشت آن شیرینی ارزشمند حضور حداکثری در انتخابات را به کام ملت ایران تلخ کنند و شرایط به گونه‌ای رقم خورد که مردم احساس کردند که در روزهای اول مسئله، مسئله انتخابات بوده اما هر چه شرایط جلوتر رفت شواهد و آثار دست‌های پیدا و پنهان استکبار جهانی، صهیونیست و انگلیس خبیث و اعیادی داخلی آنها آشکار گردید و کار به جایی رسید که اغتشاش‌گران به مقدسات، مساجد و ابا عبدالله الحسین (ع) توهین و جسارت کردند و آنجا بود که مردم هوشیار و بصیر ایران یک اتفاق بسیار بزرگی تحت عنوان حماسه به یاردگار مانده ۹ دی را رقم زدند.

مشرفی ادامه داد: در این حماسه بزرگ ملت ایران از اساس نظام اسلامی و آرمان‌های امام و شهدا حمایت قاطع داشتند و باعث جمع کردن بساط فتنه و فتنه گران شدند.

وی یادآور شد: حضور پرشور و حماسی و همراه با بصریت و آگاهی ملت ایران حماسه ۹ دی ماه را که از آن به عنوان انقلاب سوم یاد می‌شود را خلق کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در راستای ضرورت گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه گفت: با توجه به اینکه حرکت انقلاب اسلامی ایران یک حرکت رو به رشد و توسعه و انقلاب اسلامی ایران هر روز در حال صدور و گسترش در منطقه و در کل دنیا می‌باشد دشمنان و بدخواهان و استکبار جهان و استعمار پیر که بیش از ۴۰۰ سال کشورهای مظلوم منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی را تحت استعمار خود داشته اند و شاهد این هستند که پیشروی و پیشرفت انقلاب اسلامی ایران موجب بر هم خوردن برنامه‌ها و نقش‌های سو استفاده و استعماری آنها شده، از استعمارگری و فتنه انگیزی آنها کم که نشده هیچ هر چه بیشتر پیش می‌رویم عرصه بر آنها تنگ‌تر می‌شود لذا باز هم در صدد ایجاد فتنه و نیرنگ و نقشه بر علیه کشور اسلامی ایران و هم کشورهای حامی مقاومت هستند.

مشرفی بیان داشت: نقشه و فریب‌های دشمنان ادامه دارد از این جهت لازم بوده حماسه بزرگ سال ۸۸ را گرامی بداریم و هم بازخوانی کنیم تا از آن فرآیندی که اتفاق افتاد یعنی میثاق بزرگ ملت با ولایت و تحت رهنمودهای و هدایت‌های حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی درس‌هایی برای امروز بگیریم و هم آماده باش خودمان برای صحنه‌های مواجه با نقشه احتمالی دشمنان حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر روز این احتمال وجود دارد که دشمنی که از ما زخم‌های کاری خورده و همین الان هم مقاومین غزه، فلسطبن و حماس، استعمار جهانی را که مدعی قدرت چهارم نظامی دنیا بوده را رسوا کرده اند در پی فتنه و فتنه گری می‌باشند، افزود: هر چند صهیونیست بدترین جنایت‌ها را در سرزمین غزه بر علیه کودکان و زنان مرتکب می‌شود اما از تعداد محدود مبارزین با ایمان و اعتقاد و توکل بر خداوند شکست سیاسی اجتماعی و امنیتی اطلاعاتی و حتی شکست نظامی خورده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: وقتی این شکست‌ها بر دشمن ما تحمیل می‌شود و وقتی آمریکا جنایتکار می‌خواهد علیه مردم مقاوم، غیور و شجاع یمن اتحادی را درست کند و این اتحاد شکست می‌خورد طبیعتاً برای جبران شکست‌های خودش باز هم در صدد فتنه انگیزی بر می‌آید.

مشرفی تصریح کرد: ما باید آماده باشیم و این آمادگی مرهون بازخوانی این حماسه‌هایی بوده که ملت هوشیار، بصیر و همیشه در صحنه ایران رقم زده و امیداست زمینه برای فتح قله نهایی پیروزی فراهم شود.

وی با بیان اینکه در سطح استان همزمان با سراسر کشور مراسمات گرامیداشت و بازخوانی حماسه بزرگ ۹ دی برنامه ریزی شده است، متذکر شد: در شهرهای طبس و بشرویه شب گذشته مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: همچنین در شهرستان نهبندان ساعت ۹ صبح امروز در فاطمیه شهدای گمنام مردم هوشیار و بصیر این شهر حماسه ۹ دی را گرامی داشتند.

مشرفی با اشاره به اینکه در سربیشه در محل مهدیه مردم مرکز شهرستان ساعت ۱۰ صبح مراسم ۹ دی را برگزار می‌کنند، گفت: همچنین در دارالتقریب درمیان در محل مسجد محمد رسول الله ساعت ۱۳ این مراسم برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در شهرستان‌های خوسف و سرایان در محل مسجد جامع این شهرستان‌ها ساعت ۱۷ مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در شهرستان قاین در محل حسینه شهید سلیمانی و در فردوس در محل مسجد چهارده معصوم ساعت ۱۷ مراسم گرامیداشت ۹ دی ماه برگزار می‌گردد.

مشرفی یادآور شد: در شهرستان زیرکوه در شهر حاجی آباد در محل مسجد فاطمه الزهرا ساعت ۱۸ مراسم ۹ دی ماه برگزارو در مرکز استان در محل مسجد امام حسین (ع) ساعت ۱۸ این مراسم با حضور و سخنرانی حجت الاسلام حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برگزار می‌شود.

وی به دستاوردهای حماسه بزرگ ۹ دی که مرتبط با فضای پیش روی امسال یعنی مسئله بزرگ انتخابات بوده اشاره داشت و افزود: یکی از حماسه‌های بزرگی که در همان شرایط سال ۸۸ رقم خورد علاوه بر اینکه بساط فتنه و فتنه گران جمع و تودهنی محکمی بر استکبار جهانی و استعمار خبیث و اسرائیل غاصب با حضور حماسی ایران زده شد، حفظ دستاورد بزرگ و ارزشمند انتخابات پرشور بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این موضوع بسیار مهم بوده که ملت ایران در طول ۴۵ سالی که از انقلاب اسلامی ایران پشت سر گذاشته اند تمام انتخابات هایشان به موقع و در سلامت و امنیت برگزار شده و این به نوعی دستاورد و حفظ شیرینی و حلاوتی در انتخابات ۸۸ و از دستاوردهای بزرگ حماسه ۹ دی ماه است.

مشرفی گفت: این بازخوانی‌هایی که در گرامیداشت‌های حماسه ۹ دی ماه صورت می‌گیرد به نوعی آماده سازی و آماده شدن برای یک انتخابات با چهار ویژگی که مقام معظم رهبری فرمودند دارد که هم حضور حداکثری، هم دارای رقابت، هم سلامت و هم امنیت است.

وی خاطرنشان کرد: مردم هوشیار و بصیر ایران با گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی همچنان در پیمان با آرمان‌های بزرگ خودشان که همان آرمان‌های انقلاب، اسلام و آرمان‌های امام راحل و شهدا بوده در صحنه هستند و اجازه نمی‌دهند این حق و تکلیف بزرگی که برای پیشبرد اهداف بوده با فتنه انگیزی دشمنان ضایع شود و امیداست که امسال نیزشاهد حضور پرشور مردم ایران در پای صندوق‌های رأی باشیم.