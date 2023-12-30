در حمله به یک مهمانی شبانه ۶ نفر کشته و ۲۶ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین هوا، گوستاوو سالاس، مقامات محلی مکزیک روز شنبه اعلام کردند که در حمله یک گروه مسلح به یک مهمانی در ایالت سونورا در شمال غربی مکزیک، حداقل شش نفر کشته و ۲۶ نفر زخمی شدند.

رئیس دادستانی کل سونورا، اعلام کرد: این حمله در یک مهمانی در خیابان سیوداد اوبرگون در شهرداری کاجمه رخ داد.

وی افزود: که اگرچه تاکنون دستگیری صورت نگرفته است، اما مقامات نظامی و پلیس کشور گروه مهاجمان را شناسایی کرده اند.

سالاس با استناد به تحقیقات مقدماتی گفت: این یک ضربه مستقیم علیه رهبر یک گروه جنایتکار بود که پنج حکم بازداشت برای قتل، زن‌کشی، محرومیت غیرقانونی از آزادی و انجمن جنایتکارانه داشت.

وی بیان داشت: این حمله همچنین منجر به حملات جانبی علیه مردم در محل شد که منجر به کشته شدن پنج نفر دیگر از جمله سه زن شد.

مدیر بیمارستان بینستار مکزیک گفت: از ۲۶ نفر مجروح و تحت درمان، وضعیت چهار نفر وخیم، ۹ نفر در بیمارستان بستری و ۱۳ نفر ترخیص شده اند.