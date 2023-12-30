نقره داغ قاچاقچی ارز در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، موسی عباس زاده گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ایرانشهر، پرونده قاچاق ارز به مقدار ۵۲ هزار دلار آمریکا و ۳۵ هزار یورو به ارزش ۲۷ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

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مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، علاوه بر ضبط ارزهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۵۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.



‌به گفته عباس زاده محمودی، ارزهای کشف شده به تعداد ۴۹۸ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۴۳ قطعه اسکناس ۵۰ دلاری، دو قطعه اسکناس ۲۰ دلاری، یک قطعه اسکناس ۱۰ دلاری، ۱۶۲ قطعه اسکناس ۵۰ یورویی، ۱۶۹ قطعه اسکناس ۱۰۰ یورویی و ۲۰۰ قطعه اسکناس ۵۰ یورویی به صورت ماهرانه داخل عروسک جاساز شده بود.



‌مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: مأموران هنگ مرزی جکیگور، ارزهای قاچاق را از یک تبعه پاکستان کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.