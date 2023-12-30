به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری‌فرد با اعلام این خبر گفت: امسال ۳۴۳ نفر از نیروهای فوق تخصصی در ۲۵ رشته مختلف با هدف ارتقای سطح کیفی شاخص های آموزشی درمانی و ارایه خدمات گسترده فوق تخصصی توزیع خواهند شد که از این تعداد ۵۰ نفر نیروهای بومی و اختصاصی دانشگاه ها هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره پذیرش رتبه های برتر گفت: نفرات اول با اخذ اعلام نیاز از مراکز آموزشی درمانی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مورد نظر معرفی می‌شوند.

باقری فرد درباره فرایند توزیع نیروهای فوق تخصص پزشکی گفت: روند توزیع نیروهای فوق تخصصی پزشکی در سال‌جاری با برنامه ریزی انجام شده از چندین ماه قبل و اخذ اعلام نیازهای مبرم و ضروری از دانشگاه ها و با هدف توزیع هوشمند و مبتنی بر نیاز و تاکید بر مشی عدالت در ارائه خدمات نظام سلامت از طریق سامانه جایابی انجام شد.