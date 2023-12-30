برف کالپوش را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استقرار سامانه کم فشار بارشی در شرق استان سمنان از روز گذشته سبب بارش برف در ارتفاعات شهرستان‌های دامغان، شاهرود و میامی شد. بیشترین میزان برف در ۴۸ ساعت اخیر در بخش کالپوش شهرستان میامی باریده است.

بارش برف البته به مسدود شدن راه‌ها منجر نشد چرا که راهداران این منطقه از ۱۰ روز قبل در قالب طرح زمستانه در مناطق برف گیر بخش کالپوش استقرار دارند. بارش برف بامداد امروز نیز در بخش‌هایی از کالپوش ادامه داشت.

این بارش‌ها سبب شده تا دمای هوا در کالپوش بین پنج تا هشت درجه نسبت به ۴۸ ساعت قبل سردتر شود.

امشب با گذار سامانه کم فشار بارشی از کالپوش کم کم شاهد بازگشت آرامش به جو این منطقه خواهیم بود اما روز دوشنبه مجدداً آسمان این منطقه ابرناک خواهد شد و برای پایان هفته احتمال بارش در شهرستان میامی و بخش کالپوش وجود دارد.

بیشینه و کمینه دمای هوای کالپوش برای ۲۴ ساعت پیش رو ۱۳ و سه درجه بالای صفر اعلام شده است.

طبق اعلام سازمان هواشناسی و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش‌یابی، افزایش ابر، بارش‌های پراکنده باران و برف در نواحی شمالی و ارتفاعات و وزش باد در برخی مناطق پیش بینی می‌شود.