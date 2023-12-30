به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز با حضور همه اعضا و مدیرعامل از ساعت ۱۵ تشکیل جلسه دادند. این نشست با توجه به رویدادهای عجیب و غریب در فوتبال ایران طی روزهای گذشته و همچنین در پیش بودن نقل و انتقالات زمستانی، حائز اهمیت ویژه بود.

هیأت مدیره باشگاه با توجه به دستور جلسه و گزارش مدیرعامل، تصمیم‌های مهمی را اخذ کرد که سه مورد از آن‌ها به قرار زیر بود.

-هیات مدیره با توجه به این که باشگاه پرسپولیس به دلیل اجرای واقعی قانون نقل و انتقالات از بین مدعیان قهرمانی، متحمل خسران در بخش فنی شد، تاکید کرد؛ پرسپولیس در هماهنگی و تعامل بین مدیرعامل و سرمربی و با توجه به فهرستی که از سوی کادرفنی ارائه خواهد شد، نسبت به حضور پرقدرت و البته حساب شده در پنجره زمستانی نقل و انتقالات اهتمام ورزد و با توجه به این که اکثر بازیکنان برگزیده در این زمان از فصل تحت قرارداد هستند تا حد امکان نسبت به جذب بازیکنان مورد نظر برای رفع نیازها و نواقص تیم به ویژه با توجه به آسیب‌دیدگی‌ها اقدام کند.

- هیأت مدیره با توجه به اظهارات ضد و نقیض مسؤولان ذیربط درباره آرای صادره در روزهای اخیر و تخلفات متعدد دیگر باشگاه‌ها که از سوی ارکان قضائی و انضباطی فدراسیون فوتبال نادیده گرفته شد، مصوب و تکلیف کرد مدیرعامل و معاونت حقوقی باشگاه ضمن پیگیری حقوقی موضوع و طرح شکایت در نهادهای بین‌المللی فوتبال و ورزش، تا حصول نتیجه، نسبت به طرح شکایت و ارائه گزارش نزد نهادهای نظارتی و مسؤول درباره تخلفات متعدد و محرز در لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار اقدام ورزند.

-همچنین با توجه به درخواست یحیی گل‌محمدی برای برپایی اردوی آماده‌سازی و تدارکاتی در خارج از کشور، مقرر شد رضا درویش، پیشنهادهای رسیده به باشگاه برای این منظور را در اختیار سرمربی بگذارد تا بسته به تصمیم وی، نسبت به برنامه‌ریزی برای برپایی اردو اقدام صورت بگیرد.