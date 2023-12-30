۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱:۳۴

هفته هجدهم سری آ ایتالیا؛

شکست «رم» برابر «یوونتوس» در حضور سردار آزمون

تیم فوتبال «آ اس رم» در هفته هجدهم سری آ ایتالیا در حالی که سردار آزمون را ۱۰ دقیقه در ترکیب داشت برابر «یوونتوس» شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار هفته هجدهم سری آ ایتالیا شامگاه شنبه تیم فوتبال «یوونتوس» میزبان «آ اس رم» بود که این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود یوونتوس به پایان رسید.

تک گل یوونتوس در این دیدار را «آدرین رابیو »(۴۷) به ثمر رساند.

سردار آزمون ملی پوش ایرانی «رم» در این مسابقه نیمکت نشین بود و در دقیقه ۸۰ به جای «نیکولا زالوسکی» به زمین آمد اما نتوانست تغییری در نتیجه بازی ایجاد کند تا رم ۳ امتیاز ارزشمند را برابر تیم قدرتمند یوونتوس از دست دهد.

یوونتوس با این پیروزی ۴۳ امتیازی شد و فاصله خود را با اینتر ۴۵ امتیازی که در صدر جدول قرار دارد به ۲ امتیاز کاهش داد. رم هم با ۲۸ امتیاز در رده هفتم ایستاد. در پایان هفته هجدهم پس از اینتر و یوونتوس، تیم‌های آث میلان با ۳۶، فیورنتینا با ۳۳، بولونیا با ۳۱ و آتالانتا با ۲۹ امتیاز در رده‌های سوم تا ششم قرار دارند.

    IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اخر فوتبال ازمون شده مدافع و پاس بده . برگر د تو لیگ دسته ۲ ایران بازی کن

