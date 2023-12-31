به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی با همراهی احمد مرادی و محمد آشوری تازیانی نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان با حجت الاسلام محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان دیدار و در خصوص برنامه و مصوبات پیشنهادی سفر رئیس جمهور به هرمزگان گفت‌وگو کرد.

در این جلسه مهدی دوستی استاندار هرمزگان با اشاره به سفر دور نخست رییس جمهور به استان گفت: در سفر اول رییس جمهور بیش از ۱۸۰ مصوبه مهم برای استان به تصویب رسید که بخش قابل توجهی از این مصوبات اجرایی شده و بخش دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: در دور اول سفر بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای استان هرمزگان به تصویب رسید که رقم بسیار قابل توجهی بود.

استاندار هرمزگان گفت: در سفر پیش‌روی رییس جمهور به استان هم با جمع‌بندی و برنامه ریزی همه جانبه تلاش داریم مصوبات بسیار خوبی در جهت توسعه متوازن استان با نگاه به آینده و پیشرفت و رونق اقتصادی هرمزگان به تصویب برسانیم.

وی تصریح کرد: میزان اعتبار و تسهیلات پیشنهادی در این سفر به نسبت دور نخست رشد چشمگیری دارد که در صورت تایید و تصویب می‌تواند زمینه توسعه مد نظر را فراهم کند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: در طرح‌های پیشنهادی در این سفر بر روی اشتغال نیروهای بومی تاکید شده تا بتوانیم میزان بیکاری در استان را کاهش داده و نیروهای جوان استان را در عرصه‌های مختلف مشغول به کار کنیم.

حجت الاسلام محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز در این دیدار با تقدیر از برنامه ریزی صورت گرفته و طرح‌های توسعه‌ای مد نظر استاندار و مدیران استانی اظهار داشت: در این سفر باید تلاش شود با هم افزایی همه جانبه میان مسئولان ارشد استانی، دغدغه‌های مهم مردم رفع شود.

وی افزود: مسئله اشتغال، ایجاد زنجیره‌های پایین دستی صنایع مستقر در استان و حوزه‌های مختلف فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، درمانی و آموزشی بایستی در این سفر مورد توجه قرار گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به اینکه سفر رییس جمهور به استان با توجه به برنامه فعلی پیش از انتخابات است گفت: باید برای استقبال شایسته از رییس جمهور که می‌تواند موجب شود انتخابات پر شورتری نیز داشته باشیم برنامه ریزی شود.

گفتنی است در این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مصوبات و طرح‌های پیشنهادی استان در سفر رییس جمهور به هرمزگان را به نماینده ولی فقیه در استان گزارش داد.