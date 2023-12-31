تعرفه سلامت مطالبه جدی استان مرکزی در تکمیل بیمارستان خوانساری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امانی، ظهر یکشنبه در پنجمین مجمع سلامت استان مرکزی افزود: زنجیره تجهیزات پزشکی در بیمارستان خوانساری اراک ناقص است و این بیمارستان یکی از مراکز اصلی درمان سرطان در کشور است و بایستی تمام ارگان‌ها به تکمیل فاز سوم بیمارستان کمک کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک توضیح داد: ۳۰ درصد تعهدات بخش سلامت بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و بیش از ۷۰ درصد بر عهده باقی سازمان‌ها و ارگان‌هاست که باید به وزارت بهداشت کمک کنند تا بتوانیم در بحث سلامت خدمات خوبی به مردم ارائه دهیم.

وی با اشاره به فعالیت تمام اتاق‌های عمل استان مرکزی، بیان کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌های ولیعصر، زنان و زایمان و خوانساری توسط هیأت امنای ارزی تأمین شده و برای اولین بار دستگاه‌های سی تی اسکن، آنژیوگرافی و اندوسونوگرافی تأمین شده است.

امانی محور مجمع سلامت در سال جاری را جوانی جمعیت و تعالی سلامت همگام با پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: استان مرکزی در برگزاری مجامع پیشرو است و با مشارکت حداکثری ارگان‌ها، ۱۱ مجمع در تمامی شهرستان‌های استان برگزار شده و امروز جمع بندی مجامع در اراک برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با تقدیر از اقدامات معاونت اجتماعی این دانشگاه در حوزه جوانی جمعیت افزود: رتبه استان در سال گذشته در این حوزه خوب بود و امسال به دنبال کسب رتبه ممتاز هستیم.

امانی ادامه داد: در این راستا نواقص سال گذشته برطرف شده و احداث خوابگاه متاهلی اقدام دیگر برای رسیدن به رتبه ممتاز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به پیری جمعیت کشور تصریح کرد: کاهش جمعیت جوان موجب افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های آینده خواهد شد چراکه چرخ‌های اقتصادی جامعه پیر و فاقد نیروی جوان به کندی می‌چرخد و مشکلاتش چند برابر می‌شود.

وی توضیح داد: ۱۷ جلسه در قرارگاه جوانی جمعیت و ۷۸ جلسه در کمیته‌های تخصصی جوانی جمعیت در استان مرکزی برگزار شده و مشارکت خوبی که با استانداری و سایر ارگان‌ها داشتیم موجب کسب رتبه خوبی در کارنامه ملی جوانی جمعیت شد.

امانی با اشاره به مجاورت استان مرکزی با پایتخت و استان‌های پرجمعیت کشور اضافه کرد: استان مرکزی در مسیر کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب کشور است و از لحاظ استراتژیک در منطقه مهمی قرار دارد بنابراین سلامت در استان مرکزی در کشور اثرگذار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در این شهر گفت: برخلاف اقدامات انجام شده و تلاش‌های سمن‌ها و نهادهای دولتی در خصوص آلودگی هوا، متأسفانه اقدام مؤثری در رابطه با کاهش آلودگی صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: هفته گذشته نامه‌ای به مقام عالی وزارت بهداشت به منظور پیگیری توقف مازوت سوزی در نیروگاه شازند ارسال شد.

امانی تاکید کرد: قاطعانه خواستار توقف سریع مازوت سوزی هستیم چراکه آثار حاد و مزمنی آن بر سلامت مردم م بسیار است و باید هرچه زودتر متوقف شود.

وی ادامه داد: مجمع خیرین استان و سمن‌ها کمک زیادی به دانشگاه علوم پزشکی کرده‌اند و امیدوارم این همدلی و هم افزایی روز به روز بیشتر شود و شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ماندگاری پزشکان به دلایلی نظیر آلودگی هوا، در شهر اراک خوب نیست و اقداماتی در این راستا انجام شده است.

امانی تصریح کرد: با تلاش‌های رئیس سازمان نظام پزشکی استان، امتیاز پزشکان به ازای هر سال ماندگاری در اراک از ۳۰ به ۶۰ افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به فعالیت تمام شبکه‌های بهداشت در استان مرکزی گفت: هرچقدر در حوزه پیشگیری، سرمایه گذاری کنیم، بار و هزینه درمان کمتر می‌شود.

امانی با بیان اینکه ظرف چند روز آینده ۲۵ پزشک متخصص به سیستم درمان استان مرکزی اضافه می‌شود افزود: مقوله سلامت تک بعدی نیست و مطمئناً دستگاه‌های مختلف باید برای سلامت پای کار بیایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: نهضت نان کامل با حمایت استاندار مرکزی همراه بود و منجر به این شد که استان مرکزی در تولید نان کامل در کشور عنوان دار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، موضوع مجمع سلامت سال آینده، بهداشت غذا و محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: اجتناب از سیاسی شدن بهداشت و سلامت مردم در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد.

امانی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک بدون سوگیری نسبت به جریان خاصی، جهت افزایش مشارکت مردم در انتخابات حرکت می‌کند.

موالید استان مرکزی منفی است

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری مرکزی نیز در این مجمع گفت: این استان در تعداد موالید رکورد منفی دارد و برخلاف حرکت مثبت در تعداد موالید در ابتدای سال، این حرکت در شش ماه اخیر رو به افول رفته است.

پروین مفتح زاده با اشاره به اینکه نیازمند چاره اندیشی و کار خوب در حوزه جوانی جمعیت هستیم، افزود: باید تدبیری جدی برای جلوگیری از این بحران داشته باشیم و از وزارت بهداشت و درمان به عنوان خط مقدم این حوزه انتظار تأثیر مثبت و اول است.