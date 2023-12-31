توبیخ چند دستگاه اجرایی خراسان جنوبی در حوزه نماز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کمیلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان بیان داشت: ۹ دی نماد عزت و استقلال و نه گفتن ملت ایران به استکبار جهانی و مزدوران داخلی آنها بود.

وی با اشاره به اینکه در این روز یک بار دیگر مردم ایران اسلامی با آرمان‌های امام راحل (ره) تجدید بیعت کردند، افزود: به فرموده حضرت علی (ع) نماز باید در وقتش اقامه شود.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نماز خود را در نمازخانه ادارات اقامه کنند.

به گفته وی علت اینکه حاج قاسم عزیز دل‌ها شد، این بود که مطیع خداوند و رسولش و ولایت مدار بود.

وی خاطر نشان کرد: در هر اداره باید بهترین مکان برای نماز خانه در نظر گرفته شود و جلسات اداری نباید با نماز تداخل داشته باشد.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با تاکید بر این نکته که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در نماز جماعت مساجد حضور پیدا کنند، گفت: در ارزیابی سال گذشته که در این زمینه از ۸۵ دستگاه اجرایی استان شد، ۲۷ دستگاه امتیاز کامل، ۲۶ دستگاه امتیاز قابل قبول بین ۹۰۰ تا هزار و امتیاز شش دستگاه قابل تأمل و بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ بود.

به گفته وی امتیاز ۲۴ دستگاه هم قابل تذکر و از امتیاز ۸۰۰ کمتر بود و چند دستگاه هم امتیاز زیر ۸۰۰ را کسب کردند که قابل توبیخ بودند.