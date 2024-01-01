چرایی انتخاب داوران رشته مجسمه «فجر»/انتقاد از تبلیغات کم جشنواره

نادر قشقایی دبیر رشته مجسمه‌سازی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب بانوان هنرمند به عنوان داوران این بخش، بیان کرد: انتخاب هنرمندان خانم پیشنهاد من بود که با همراهی و همفکری امیر عبدالحسینی دبیرکل جشنواره سعی کردیم به سمتی پیش برویم که جایگاه ویژه خانم‌های هنرمند را به لحاظ تفکر و کار نمایان کنیم. گزینه‌های بسیاری برای داوران داشتیم اما نظرمان این بود تا خانم‌ها این مسئولیت را عهده‌دار شوند که انصافاً نیز اتفاقات خوبی رقم خورد.

وی گفت: خانم‌ها نسبت به انتخاب آثار وسواس و سخت‌گیری‌هایی داشتند که بسیار خوب بود که در نهایت نیز آثار خوبی انتخاب شدند. امیدواریم این انتخاب، منشأ اثر باشد و مسیر مطلوبی را نسبت به سال‌های آینده پیش‌رو داشته باشیم.

قشقایی درباره کیفیت آثار نیز اظهار کرد: امسال بر کیفیت آثار تاکید بیشتری بود و به همین دلیل، آثاری که از کیفیت مطلوب برخوردار بودند نیز انتخاب شدند که گویی برگزاری بینال مجسمه را به ذهن متبادر می‌کند.

وی در پاسخ به این‌که آیا طبق گفته دبیرکل جشنواره، در انتخاب‌ها کیفیت فدای کمیت نشد، گفت: بله، کیفیت فدای کمیت نشد. در حقیقت آثاری که هدفمند بودند انتخاب شدند و این موضوع در صورتی که اگر یک اثر هم بود، مصداق داشت نه این‌که فقط بخواهیم آثاری را نمایش دهیم بدون اینکه هدف و رویکردی را دنبال کنند.

دبیر رشته مجسمه‌سازی جشنواره «تجسمی فجر» با انتقاد از تبلیغات کم در محافل دانشگاهی رشته مجسمه‌سازی، بیان کرد: امسال آثاری انبوه به دبیرخانه ارسال نشده بود که این موضوع شاید به دلیل اطلاع‌رسانی و تبلیغات محدود باشد اما از لحاظ کیفیت با آثار خوبی مواجه بودیم.

وی درباره محل برگزاری نمایشگاه با توجه به این‌که ممکن است مجسمه‌هایی در اندازه بزرگ در بین آثار انتخاب شوند، توضیح داد: فضای مورد نظر برای ارایه مجسمه‌های پذیرفته شده در داوری نهایی جشنواره فجر، به احتمال زیاد در موسسه صبا پیش بینی شده است.

قشقایی در پایان بیان کرد: حدود ۲۵۰ اثر به بخش مجسمه ارسال شده بود که از این میان، حدود ۱۱ اثر برای رقابت در شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب شدند.

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیرکلی امیر عبدالحسینی و دبیری هنری مسعود زنده روح کرمانی بهمن ۱۴۰۲ در موزه هنرهای معاصر تهران، مراکز معتبر نمایشگاهی پایتخت و سایر استان‌ها برگزار می‌شود.

در بخش مجسمه‌سازی این دوره جشنواره «تجسمی فجر»، نسرین زندی روان، شیرین حاجی کریم‌لو و الهام خاکپاش به عنوان داوران بخش مجسمه‌سازی حضور داشتند.