به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه‌های نوآورانه در آموزش علوم پزشکی و با هدف نهادینه‌سازی فعالیت‌های هدفمند، آگاهانه و روشمند در زمینه توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی، ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی برگزار می‌شود.

این جشنواره همزمان با بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و هفدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت‌های توسعه آموزش می‌توانند با ملاحظه شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط در وب سایت همایش به آدرس ichpe.org ایده‌های خود را تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ برای رقابت در سطح کشور ارسال کنند.