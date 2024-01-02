  1. دانشگاه و فناوری
ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی برگزار می‌شود

ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه‌های نوآورانه در آموزش علوم پزشکی و با هدف نهادینه‌سازی فعالیت‌های هدفمند، آگاهانه و روشمند در زمینه توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی، ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی برگزار می‌شود.

این جشنواره همزمان با بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و هفدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت‌های توسعه آموزش می‌توانند با ملاحظه شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط در وب سایت همایش به آدرس ichpe.org ایده‌های خود را تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ برای رقابت در سطح کشور ارسال کنند.

