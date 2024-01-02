دریافت 19 MB
کد مطلب 5983720
  1. فیلم
  2. هنر
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۰:۳۷

سمفونی ویژه سردار سلیمانی در تالار وحدت رونمایی شد

سمفونی ویژه سردار سلیمانی در تالار وحدت رونمایی شد

آیین رونمایی از سمفونی ویژه سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی با عنوان به قدقامت یاران در تالار وحدت برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید