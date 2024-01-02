دریافت 19 MB کد مطلب 5983720 https://mehrnews.com/x33SbL ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۰:۳۷ کد مطلب 5983720 فیلم هنر فیلم هنر ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۰:۳۷ سمفونی ویژه سردار سلیمانی در تالار وحدت رونمایی شد آیین رونمایی از سمفونی ویژه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با عنوان به قدقامت یاران در تالار وحدت برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط سمفونی «به قدقامت یاران» رونمایی شد/ موسیقیهایی به یاد حاج قاسم سمفونی ویژه حاج قاسم سهشنبه رونمایی میشود شعر زیبای شاعر آیینی برای حضرت فاطمه زهرا (س) و حاج قاسم اجرای شورانگیز ارکستر موسیقی ملی ایران در تالار وحدت برچسبها قاسم سلیمانی شهید سلیمانی چهارمين سالگرد سردار دلها موسیقی ایرانی تالار وحدت تالار وحدت تهران
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