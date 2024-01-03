سیاست تشویقی در تدوین دفترچه عوارض برای مسکن لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامی‌نجات شامگاه سه‌شنبه ۱۲ دی‌ماه در کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان همدان برگزار شد، گفت: ساخت مسکن رشد اقتصادی را به دنبال دارد به همین دلیل تأثیر صنعت ساختمان‌سازی بر رونق اشتغال‌زایی بالاست.

بادامی‌نجات بر نقش مؤثر انبوه سازان در مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: اقتصاد شهرها با همکاری انبوه سازان مسکن و شهرداری‌ها متحول می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از چرخه اقتصادی استان و شهر توسط انبوه سازان می‌چرخد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در فصل تدوین و تعرفه عوارض توسط شهرداری هستیم لازم است قبل از تصویب این دفترچه پیشنهادات و نظرات انبوه‌سازان نیز ضمن بررسی لحاظ شود.

بادامی‌نجات با اشاره به تدوین دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲، یادآور شد: سال گذشته برای تعرفه ۱۴۰۲ تمام تخفیفات ساخت و ساز در قالب یک ماده در دفترچه پیشنهاد شد که این تخفیفات بین ۱۰ تا ۱۵ درصد برای انبوه سازان لحاظ شده بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه همواره سعی ما بر ایجاد تعامل و ارتباطات سازنده با انبوه سازان در راستای رشد و توسعه شهر است، اظهار داشت: سیاست تشویقی شورای شهر همدان در تصویب دفترچه تعرفه عوارض برای انبوه سازان در سطح کشور کم نظیر است.

بادامی‌نجات با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری توسط انبوه‌سازان تأمین می‌شود تاکید کرد: با توجه به اینکه برای بافت‌های فرسوده سیاست‌های تشویقی ویژه ۵۰ درصدی لحاظ شده است انبوه سازان می‌توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: لازم است جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورای شهر و شهرداری با انجمن انبوه‌سازان قبل از تدوین دفترچه تعرفه عوارض تشکیل شود تا بتوانیم از نظرات و پیشنهادات این قشر از فعالان اقتصادی جامعه در زمینه تسهیل در امور ساخت و ساز و درآمدزایی برای شهر استفاده کنیم.

گفتنی است؛ در این جلسه رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان همدان به بیان مشکلات حوزه ساخت و ساز مسکن و بافت فرسوده پرداختند و خواستار تدوین تعرفه عوارضی شدند که بتواند انگیزه انبوه سازان را در ساخت و ساز و رشد توسعه شهری بالا ببرد، تاکید کردند.