بازنگری سد «زیبامحمد»/ ‏‬از سد «کمندان» چه خبر؟ 

داریوش حسن نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سد «حوضیان» تکمیل شده است، اظهار داشت: این سد از پروژههای مصوب سفر دولت به استان بوده است.
وی عنوان کرد: این سد تحویل موقت شده، کارهای باقیمانده این سد از جمله شبکه آن در حال اجرا است و هزار هکتار از آن آماده شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، افزود: پیمانکار بقیه طرح را در حال انجام دارد.
حسن نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به شبکه سد «کمندان» نیز، گفت: در سال گذشته ۶۵۰ هکتار از شبکه این سد را به طور کامل آماده کردیم.
وی افزود: طی دو تا سه ماه گذشته از چهارهزار و ۲۰۰ هکتار، سه هزار و ۵۰۰ متر از شبکه اصلی سد را انجام دادهایم و این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از سوی پیمانکار در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، گفت: همزمان با آبگیری سد، میتوانیم از شبکه آن هم استفاده کنیم.
حسننژاد، گفت: ظرفیت سد «حوضیان» ۳۲ میلیون مترمکعب است، اما آورد رودخانه کمتر است و گاهی به هفت تا هشت میلیون مترمکعب بیشتر نمیرسد.
وی با اشاره به سد «زیبا محمد» نیز افزود: متأسفانه سالیان سال برای این سد اعتبار پیشبینی نشد، تخصیص اعتبار آن ضعیف بود، برای بازنگری در سد مشاور گرفتهایم.
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