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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

بازنگری سد «زیبامحمد»/ ‏‬از سد «کمندان» چه خبر؟ 

بازنگری سد «زیبامحمد»/ ‏‬از سد «کمندان» چه خبر؟ 

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان آخرین وضعیت دو پروژه سدسازی این استان را اعلام کرد.

داریوش حسن نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سد «حوضیان» تکمیل شده است، اظهار داشت: این سد از پروژه‌های مصوب سفر دولت به استان بوده است.

وی عنوان کرد: این سد تحویل موقت شده، کارهای باقی‌مانده این سد از جمله شبکه آن در حال اجرا است و هزار هکتار از آن آماده شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: پیمانکار بقیه طرح را در حال انجام دارد.

حسن نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به شبکه سد «کمندان» نیز، گفت: در سال گذشته ۶۵۰ هکتار از شبکه این سد را به طور کامل آماده کردیم.

وی افزود: طی دو تا سه ماه گذشته از چهارهزار و ۲۰۰ هکتار، سه هزار و ۵۰۰ متر از شبکه اصلی سد را انجام داده‌ایم و این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از سوی پیمانکار در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: هم‌زمان با آبگیری سد، می‌توانیم از شبکه آن هم استفاده کنیم.

حسن‌نژاد، گفت: ظرفیت سد «حوضیان» ۳۲ میلیون مترمکعب است، اما آورد رودخانه کمتر است و گاهی به هفت تا هشت میلیون مترمکعب بیشتر نمی‌رسد.

وی با اشاره به سد «زیبا محمد» نیز افزود: متأسفانه سالیان سال برای این سد اعتبار پیش‌بینی نشد، تخصیص اعتبار آن ضعیف بود، برای بازنگری در سد مشاور گرفته‌ایم.

کد مطلب 5983830

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