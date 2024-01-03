بازنگری سد «زیبامحمد»/ ‏‬از سد «کمندان» چه خبر؟ 

داریوش حسن نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سد «حوضیان» تکمیل شده است، اظهار داشت: این سد از پروژه‌های مصوب سفر دولت به استان بوده است.

وی عنوان کرد: این سد تحویل موقت شده، کارهای باقی‌مانده این سد از جمله شبکه آن در حال اجرا است و هزار هکتار از آن آماده شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: پیمانکار بقیه طرح را در حال انجام دارد.

حسن نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به شبکه سد «کمندان» نیز، گفت: در سال گذشته ۶۵۰ هکتار از شبکه این سد را به طور کامل آماده کردیم.

وی افزود: طی دو تا سه ماه گذشته از چهارهزار و ۲۰۰ هکتار، سه هزار و ۵۰۰ متر از شبکه اصلی سد را انجام داده‌ایم و این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از سوی پیمانکار در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: هم‌زمان با آبگیری سد، می‌توانیم از شبکه آن هم استفاده کنیم.

حسن‌نژاد، گفت: ظرفیت سد «حوضیان» ۳۲ میلیون مترمکعب است، اما آورد رودخانه کمتر است و گاهی به هفت تا هشت میلیون مترمکعب بیشتر نمی‌رسد.

وی با اشاره به سد «زیبا محمد» نیز افزود: متأسفانه سالیان سال برای این سد اعتبار پیش‌بینی نشد، تخصیص اعتبار آن ضعیف بود، برای بازنگری در سد مشاور گرفته‌ایم.