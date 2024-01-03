حضور پر رنگ حضرت زهرا(س) در عرصه اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فاطمه سعادتیان نیک: سبک زندگی، نشان دهنده مجموعه جهت گیری های ارزشی، خواسته‌ها، تمایلات و شیوه رفتار و در کل وضعیت فرهنگی جامعه است. یکی از الزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شکل گیری سبک زندگی بومی و اسلامی است و البته تحقق این مهم منوط به ارائه و تبلیغ انواع سبک‌های زندگی مقبول و منطبق با آموزه‌ای دینی و اسلامی است.

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به سبک زندگی دارد که او را به سوی سعادت سوق دهد و در این میان تنها راهی که بشر را به سعادت می‌رساند پیروی از سیره ائمه اطهار (ع) است.

در همین راستا خبرگزاری مهر و به مناسبت میلاد باسعادت بانوی کریمه اهل بیت حضرت زهرا (س) با «مریم احمدی»، استاد حوزه و دانشگاه گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانیم.

* در شخصیت حضرت زهرا (س) چه نکات و ویژگی‌هایی برجسته است؟

سیره فردی حضرت زهرا (س)، دختر پیامبر اسلام بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی شکل گرفته است. در شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژگی‌های برجسته ای چون تقوا و عبادت، صبر و استقامت، مهربانی و دلسوزی، دفاع از حق و عدالت، عبادت و تقرب به خدا، خدمت به دیگران، صبر و استقامت، دفاع از حق و عدالت ظهور و بروز دارد.‌

ایشان به دلیل تقوای عمیق و عبادات خالصانه شناخته شده اند. اهتمام به نماز، دعا و عبادت در سیره ایشان بسیار مشهود است. در سوره احزاب، آیاتی وجود دارد که به موضوع تطهیر اهل بیت پیامبر (ص) (آیه تطهیر) اشاره دارد. این آیات بیانگر پاکی و مقام ویژه اهل بیت، از جمله حضرت فاطمه زهرا (س)، در اسلام است.

پس از درگذشت پدرشان، پیامبر اکرم (ص)، حضرت زهرا (س) با چالش‌های فراوانی روبرو شدند، اما همواره صبر و استقامت نشان دادند. با وجود غم و اندوه عمیق، ایشان در راه حق و حقیقت ثابت قدم ماندند.

یکی از مثال‌های برجسته مهربانی حضرت فاطمه (س) این است که ایشان و خانواده‌شان گاهی سه روز پیاپی روزه می‌گرفتند و هنگام افطار، غذای خود را به فقرا و یتیمان می‌بخشیدند، حتی اگر خودشان گرسنه می‌ماندند.

حضرت زهرا (س) همیشه در دفاع از حق و عدالت پیشگام بودند، حتی در شرایط سخت.

برای الگو گرفتن از سیره حضرت زهرا (س)، می‌توان به چند نکته برقراری ارتباط عمیق با خدا از طریق نماز، دعا و تدبر در آیات قرآن، تلاش برای کمک به نیازمندان و ایجاد روابط گرم و مهربانانه با اطرافیان، حفظ استقامت در برابر سختی‌ها و چالش‌های زندگی توجه کرد.

حضرت زهرا (س) برای دفاع از حقوق شوهرشان، امام علی (ع) و خودشان در مقابل ظلم و ستم، سخنان قدرتمندی بیان کردند. ایشان در خطبه فدکیه، که در مسجد پیامبر (ص) ایراد کردند، به شجاعانه به دفاع از حقوق خود پرداختند.

*سیره اجتماعی حضرت زهرا (س) چگونه بود و ما چطور می‌توانیم از ایشان الگو بگیریم؟

سیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) حاوی درس‌ها و الگوهای بسیاری برای مسلمانان است. ایشان نه تنها در نقش دختر پیامبر اسلام (ص)، همسر امام علی (ع) و مادر ائمه معصومین (ع) بودند، بلکه به عنوان یک شخصیت مستقل اجتماعی و دینی نیز شناخته می‌شوند. تحلیل نقاط برجسته سیره اجتماعی ایشان نیاز جامعه امروز است.

ایشان نقش تأثیرگذاری در خانواده و جامعه داشتند. حضرت فاطمه زهرا (س) نمونه‌ای از تعادل بین نقش‌های خانوادگی و مسوولیت‌های اجتماعی بودند.

ایشان در حالی که به نقش‌های خود به عنوان همسر و مادر عمل می‌کردند، همچنین در فعالیت‌های اجتماعی و دینی فعال بودند. حضرت زهرا (س) در امور اجتماعی حضور پر رنگ داشتند. این بانوی بزرگوار در مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود نیز فعال بودند. ایشان در دفاع از حقوق امامت و ولایت و همچنین در امور مربوط به امت اسلامی نقش داشتند.

دفاع از حقوق و اعتقادات ویژگی برجسته این بانوی بزرگوار است. ایشان در دفاع از اعتقادات و حقوق خود و خانواده‌اش شجاعت و استقامت نشان دادند. مواضع ایشان در برابر ظلم و ستم نمونه‌ای از پایبندی به اصول اخلاقی و دینی است.

یکی از نمونه‌های برجسته مشارکت اجتماعی حضرت زهرا (س) خطبه‌ای است که ایشان در مسجد پیامبر (ص) در دفاع از حقوق خود و امام علی (ع) ایراد کردند. این خطبه نشان دهنده شجاعت و استقامت ایشان در برابر ظلم است.

حضرت زهرا (س)، حمایت از فقرا و نیازمندان را در اولویت خود قرار می‌دادند و از دیگر ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه (س)، توجه ویژه به فقرا و نیازمندان بود. ایشان گاهی لباس‌ها و مواد غذایی خود را به فقرا می‌بخشیدند، حتی اگر به معنای کمبود برای خود و خانواده‌شان بود.

ایشان نه تنها به آن‌ها کمک می‌کردند، بلکه به آموزش و راهنمایی آن‌ها نیز اهتمام داشتند. سوره دهر (یا انسان) شامل آیاتی است که به نذر روزه خاندان پیامبر (ص) و اهدای غذای خود به فقیر، یتیم و اسیر اشاره دارد. این رویداد، که حضرت فاطمه (س) و خانواده‌اش در آن شرکت داشتند، نمونه‌ای از فداکاری و ایثار آن‌ها است.

حضرت فاطمه (س) به عنوان یک زن مسلمان، الگویی برای دیگر زنان در جامعه بودند. چه از نظر معنویت و چه از نظر نقش‌های اجتماعی. ایشان نشان دادند که چگونه می‌توان همزمان یک فرد متعهد دینی و فعال اجتماعی بود. برای الگو گرفتن از سیره اجتماعی حضرت زهرا (س)، می‌توانیم فعالیت‌های اجتماعی و دینی را در کنار مسوولیت‌های خانوادگی انجام دهیم. در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنیم و برای دفاع از حقوق خود و دیگران تلاش کنیم.

به فقرا و نیازمندان توجه کنیم و به آن‌ها کمک کنیم. به عنوان زنان مسلمان، نقش‌های مختلف خود را در جامعه به بهترین شکل ایفا کنیم. این رویکرد می‌تواند به ما کمک کند تا به تعادل و توازن در زندگی برسیم و در عین حال به اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی خود پایبند باشیم.

*دلایل الگو بودن حضرت فاطمه برای بانوان ما چیست و چه ضرورتی دارد؟

الگو بودن حضرت فاطمه زهرا (س) برای بانوان مسلمان دارای دلایل و اهمیت چشمگیری است. این دلایل به ویژگی‌ها، رفتارها و نقش‌های متعدد ایشان در زندگی فردی و اجتماعی مربوط می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های برجسته حضرت زهرا (س) تعادل بین نقش‌های متفاوت است. حضرت فاطمه (س) نمونه‌ای برجسته از تعادل بین نقش‌های مختلف به عنوان دختر، همسر، مادر، و یک فرد فعال در جامعه است. ایشان نشان دادند که چگونه می‌توان در عین حفظ مسوولیت‌های خانوادگی، در امور اجتماعی و دینی نیز فعال بود.

حضرت فاطمه (س) به عنوان یک الگوی برجسته از تقوا و عبادت شناخته می‌شوند. ایشان نمونه‌ای از چگونگی ارتباط عمیق با خداوند از طریق نماز، دعا و تدبر در قرآن هستند. ایشان در برابر سختی‌ها و چالش‌های زندگی خود، به ویژه پس از درگذشت پدرشان، نشان دهنده صبر و استقامت بودند. این ویژگی برای زنانی که با چالش‌های مختلف روبرو هستند، بسیار الهام‌بخش است.

حضرت فاطمه (س) نمونه‌ای از شجاعت و دفاع از حقوق خود و خانواده‌اش هستند. ایشان در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کردند و برای حقوق خود و خانواده‌اش سخن گفتند. ایشان به خاطر مهربانی و دلسوزی‌شان به ویژه نسبت به فقرا و نیازمندان شناخته شده‌اند. این ویژگی‌ها در تربیت فرزندان و در برخورد با دیگران مشهود است.

ضرورت الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) برای بانوان مسلمان، به چندین دلیل عمده و اساسی همچون تقویت هویت دینی و معنوی، مدیریت چالش‌های زندگی، تأثیرگذاری اجتماعی و خانوادگی، تربیت نسلی متعهد، توانمندسازی و خودباوری و حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی مربوط می‌شود.

در جهان مدرن که ارزش‌ها و هویت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند، الگوگیری از شخصیتی مانند حضرت فاطمه (س) می‌تواند به زنان کمک کند تا هویت دینی و اخلاقی خود را تقویت کنند. این هویت دینی می‌تواند به عنوان یک نقطه ثبات و مرجعیت در زندگی آن‌ها عمل کند.

زندگی حضرت فاطمه (س) نمونه‌ای از مقاومت در برابر سختی‌ها و چالش‌ها است. در دنیای امروز که زنان با فشارهای متعدد اجتماعی، خانوادگی و شغلی روبرو هستند، الگوبرداری از صبر و استقامت ایشان می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در برابر مشکلات پایدار باشند.

حضرت فاطمه (س) نشان دادند که چگونه می‌توان همزمان در نقش‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی فعال و تأثیرگذار بود. این الگو به بانوان امروزی کمک می‌کند تا به تعادل و هماهنگی در نقش‌های متفاوت خود دست یابند.

حضرت فاطمه (س) به عنوان مادری الهام‌بخش و مهربان، نمونه‌ای برای تربیت فرزندان در یک محیط دینی و اخلاقی است. این امر به ویژه در جوامعی که مسائل تربیتی به چالش کشیده شده‌اند، اهمیت دارد.

پیروی از سیره حضرت زهرا تقویت خودباوری را در پی دارد

الگویی مانند حضرت فاطمه (س) به زنان این پیام را می‌دهد که آن‌ها نیز می‌توانند در جامعه نقش‌های مؤثر و مهمی داشته باشند. این الگو باعث تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در زنان می‌شود.

بنابراین، الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها از نظر معنوی و دینی بلکه از جنبه‌های اجتماعی و فردی نیز برای زنان امروزی حائز اهمیت است. در دنیایی که ارزش‌های مادی و زودگذر غالب شده‌اند، الگوگیری از حضرت فاطمه (س) می‌تواند به بانوان کمک کند تا ارزش‌های اسلامی خود را حفظ و تقویت کنند.

لذا الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) برای بانوان مسلمان فراتر از یک انتخاب شخصی است؛ این یک ضرورت است که به آن‌ها کمک می‌کند تا در دنیای مدرن با حفظ هویت و ارزش‌های دینی خود، زندگی متعادل و مؤثری داشته باشند.

*برخی اعتقاد به معرفی الگوهای معاصر دارند نه حضرت فاطمه زهرا (س)، نظر شما چیست؟

بحث در مورد انتخاب بین الگوهای معاصر و شخصیت‌های تاریخی مانند حضرت فاطمه زهرا (س) در واقع به نحوه تعریف و درک ما از الگو و نقش آن در زندگی ما بستگی دارد. بیایید به طور مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم.

الگوی معاصر، شخصی است که در دنیای امروزی زندگی می‌کند و ممکن است در زمینه‌های خاصی مانند علم، هنر، ورزش، یا فعالیت‌های اجتماعی تأثیرگذار باشد. این افراد ممکن است به دلیل دستاوردها، شیوه زندگی، یا ارزش‌های خاص خود به عنوان الگو انتخاب شوند.

الگوی تاریخی، شخصیتی است که در گذشته زندگی کرده و معمولاً به دلیل ارزش‌های اخلاقی، دینی، یا فلسفی که نماینده آن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرند. این شخصیت‌ها ممکن است به دلیل تأثیرگذاری بر تاریخ، فرهنگ، یا دین به عنوان الگو شناخته شوند.

الگوهای معاصر می‌توانند انگیزه و الهام‌بخش باشند، به ویژه در مورد دستیابی به موفقیت در عرصه‌های مدرن. آن‌ها می‌توانند نشان دهند که چگونه با چالش‌های دنیای امروزی مقابله کرد.

ولی باید توجه داشت الگوهای معاصر ممکن است در معرض تغییرات و تحولات سریع قرار داشته باشند و ممکن است همیشه ارزش‌های دیرینه و پایدار را نمایندگی نکنند، در مقابل الگوهای تاریخی می‌توانند راهنمایی اخلاقی و معنوی فراهم آورند که در گذر زمان تغییر نمی‌کنند.

آن‌ها می‌توانند به عنوان نمادهایی از ارزش‌ها و اصولی که در طول تاریخ ارزشمند بوده‌اند، عمل کنند. ممکن است دشوار باشد که چگونگی ارتباط دادن اصول و ارزش‌هایی که این الگوها نماینده آن هستند با چالش‌ها و شرایط مدرن را درک کنیم.

بهره گیری از الگوهای تاریخی برای درک عمیق‌تر ارزش‌ها و اصول دیرینه

یک راه حل ممکن برای بهره‌مندی از مزایای هر دو نوع الگو، ترکیبی از الگوهای معاصر و تاریخی است و راهکار آن استفاده از الگوهای معاصر برای الهام گرفتن در زمینه‌های خاص و استفاده از الگوهای تاریخی برای درک عمیق‌تر ارزش‌ها و اصول دیرینه است.

در مساله استفاده از الگوی معاصر برای الهام گرفتن در زمینه‌های خاص می‌توان به الگوبرداری از یک دانشمند، هنرمند، یا ورزشکار موفق در زمینه مورد علاقه فرد اشاره کرد.

الگوبرداری از حضرت فاطمه زهرا (س) برای فهم بیشتر ارزش‌های دینی و اخلاقی حائز اهمیت است. با این رویکرد، افراد می‌توانند از الهام و انگیزه‌ای که الگوهای معاصر فراهم می‌کنند بهره ببرند، در حالی که همچنان ارزش‌های پایدار و اصول دیرینه‌ای که الگوهای تاریخی نماینده آن هستند را حفظ می‌کنند. این ترکیب می‌تواند به فرد کمک کند.