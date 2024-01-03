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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۱۲

مدیرکل هواشناسی استان تهران:

وزش باد در تهران از عصر امروز تا شنبه/آلاینده ها تا فردا می مانند

وزش باد در تهران از عصر امروز تا شنبه/آلاینده ها تا فردا می مانند

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از وزش باد در پایتخت از عصر امروز خبر داد و گفت: آلودگی هوا در تهران طی امروز و فردا ماندنی است.

مازیار غلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوا استان تهران اظهار داشت: آسمان تهران برای امروز صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود پیش‌بینی شده است.

وی از ورزش باد ملایم در پایتخت از بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: وزش باد در تهران تا روز جمعه تداوم خواهد داشت و بعدازظهر روز جمعه شدیدتر می‌شود و کاهش آلاینده‌ها را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: روز شنبه نیز هم برای تهران وزش باد شدید همراه با احتمال بارش پراکنده انتظار می‌رود.

وی همچنین گفت: آسمان تهران امشب نیز کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با غبار محلی و وزش باد خواهد بود.

کد مطلب 5983915

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