وزش باد در تهران از عصر امروز تا شنبه/آلاینده ها تا فردا می مانند

مازیار غلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوا استان تهران اظهار داشت: آسمان تهران برای امروز صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود پیش‌بینی شده است.

وی از ورزش باد ملایم در پایتخت از بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: وزش باد در تهران تا روز جمعه تداوم خواهد داشت و بعدازظهر روز جمعه شدیدتر می‌شود و کاهش آلاینده‌ها را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: روز شنبه نیز هم برای تهران وزش باد شدید همراه با احتمال بارش پراکنده انتظار می‌رود.

وی همچنین گفت: آسمان تهران امشب نیز کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با غبار محلی و وزش باد خواهد بود.