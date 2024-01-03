حرم مطهر رضوی غرق در جشن و سرور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان ملکوتی رضوی در روز ولادت خجسته حضرت صدیقه کبری سلام الله علی‌ها میزبان زائران و ارادتمندان به اهل بیت (ع) از اقصی نقاط کشور و جهان است که امروز به بارگاه منور امام مهربانی‌ها آمده‌اند تا میلاد جده بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها را به پیشگاه ایشان تبریک و تهنیت بگویند.

به مناسبت شاد باش این روز خجسته نقاره‌های بارگاه منور رضوی نواخته شد و خادمان امام هشتم با اهدا شاخه‌های گل و پخش نقل و شیرینی و شکلات بین زائران ولادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صل الله علیه و آله و سلم را گرامی داشتند.

به همین مناسبت قرار است ویژه برنامه‌های مختلفی در حرم مطهر رضوی برگزار شود.

مراسم روز ولادت حضرت فاطمه (س) از ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه با قرائت قرآن در حرم رضوی آغاز می‌شود که با شعرخوانی و مدیحه سرایی و سخنرانی حجت الاسلام عبدالحمید واعظ شهیدی از کارشناسان مذهبی ادامه خواهد یافت.

مراسم شام میلاد حضرت زهرا (س) نیز از ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه سیزدهم دی با قرائت زیارت امین الله آغاز می‌شود و برنامه‌های دیگر این مراسم سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی، شعرخوانی آئینی، قرائت زیارت جامعه کبیره و برپایی محفل دکلمه خوانی شهید القدس است.