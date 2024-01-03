«طرح روخوانی و روان خوانی قرآن کریم» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در حاشیه نشست مشترک شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاهیان و ستاد عالی اقامه نماز دانشگاهیان که در وزارت بهداشت برگزار شد، طرح روخوانی و روان خوانی قرآن کریم با مشارکت آستان قدس رضوی، توسط دکتر عین اللهی، دکتر زلفی گل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رستمی و دکتر طهرانچی رونمایی شد.

در این نشست که روسای سایر موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور نیز حضور داشتند مصوباتی در خصوص نماز جماعت و ائمه جماعات دانشگاه‌ها، جشنواره های قرآنی، نهج البلاغه و مهدویت در دانشگاه‌های کشور به تصویب اعضا رسید.

نشست مشترک شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاهیان و ستاد عالی اقامه نماز دانشگاهیان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه در خصوص ۷ دستور جلسه بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد و نظام‌نامه جامع آموزش و جذب ائمه جماعات نیز به تصویب رسید.

در این نشست علاوه بر دکتر عین اللهی، دکتر زلفی‌گل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی رستمی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مسلمی نائینی رییس جهاد دانشگاهی و روسای سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو این نشست، نیز حضور داشتند.