سند چارچوب و الزامات آموزش علوم پزشکی هوشمند تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، با هدف عملیاتی شدن سند هوشمندسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در سال گذشته تدوین و توسط دبیرخانه شورای‌عالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی ابلاغ شد، پس از تلاشی ۶ ماهه در کارگروه ۷ نفره از اساتید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و مشارکت ۲۵ نفر از اساتید سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم، سند چارچوب و الزامات پیاده سازی آموزش هوشمند (نقشه راه توسعه مرکز تعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی) تدوین شد.

سند چارچوب و الزامات پیاده سازی آموزش هوشمند (نقشه راه توسعه مرکز تعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی) در هفتمین نشست شورای‌عالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی به تصویب رسید.

در این سند نقشه راه تغییر ساختار مراکز آموزش مجازی فعلی به مرکز تعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی تعیین شده است.

سه کارگروه تخصصی نیز شامل کارگروه آموزش مجازی، کارگروه آزمایشگاه شبیه‌سازی و کارگروه آزمایشگاه هوش مصنوعی در دبیرخانه شورای‌عالی تشکیل و ضمن ارائه مشاوره به مراکز دانشگاهی مجری سند، نسبت به تدوین استانداردهای اعتباربخشی و پایش عملکرد مرکز تعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی اقدام خواهند کرد.