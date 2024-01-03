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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

میعادفر عنوان کرد؛

معطلی آمبولانس‌های اورژانس در بیمارستان‌ها

معطلی آمبولانس‌های اورژانس در بیمارستان‌ها

رییس سازمان اورژانس کشور ، از معطلی آمبولانس ها در هنگام تحویل بیمار به بیمارستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنگره بین‌المللی طب اورژانس ایران در مرکز همایش‌های رازی، افزود: دو مصوبه در حوزه فوریت‌های پزشکی داریم که نشان می‌دهد دولت و مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه به حوزه فوریت‌های پزشکی دارند و نگاه خوبی در بحث مصوبات قانونی داریم.

وی ادامه داد: در حوزه فوریت‌های پزشکی ۳۳۰۰ پایگاه داریم که خدمات خوبی به هموطنان ارائه می‌دهند.

میعادفر افزود: اورژانس کشور ۲۶ هزار نیروی انسانی تحصیلکرده دارد که در دانشگاه‌های دولتی درس خوانده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ۷۰ تا ۷۵ درصد مأموریت‌های اورژانس در شهرها اتفاق می‌افتد که باید به سمتی برویم که از فشارها کم کنیم.

وی افزود: بالای ۹۸ درصد سیستم‌های اورژانس کشور هوشمند است و به سمت استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های اورژانسی می‌رویم.

میعادفر گفت: هرچقدر سیستم ما هوشمند شود، از درصد خطاهای پزشکی خواهد کاست.

وی ادامه داد: خیلی از کارهای فوریت‌های پزشکی، مهارتی است و از همین رو، نیروهای ما نیازمند کسب تجربه در اورژانس بیمارستان‌ها هستند.

میعادفر با اشاره به افزایش آمار حوادث ترافیکی، گفت: کد ۹۹۹ برای اورژانس تعریف شده تا بتوانیم اقدامات اولیه برای مصدومان حوادث ترافیکی را در کمترین زمان ممکن انجام بدهیم. لذا، لازم است یک هماهنگی بین اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان‌ها فراهم شود.

وی، همچنین به معطلی آمبولانس‌ها در بیمارستان‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط سختی که در ناوگان اورژانس کشور داریم، انتظار می‌رود بیمارستان‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ، سریع‌تر نسبت به تحویل بیمار از نیروهای اورژانس اقدام کنند.

کد مطلب 5983976
حبیب احسنی پور

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