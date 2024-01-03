به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنگره بینالمللی طب اورژانس ایران در مرکز همایشهای رازی، افزود: دو مصوبه در حوزه فوریتهای پزشکی داریم که نشان میدهد دولت و مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه به حوزه فوریتهای پزشکی دارند و نگاه خوبی در بحث مصوبات قانونی داریم.
وی ادامه داد: در حوزه فوریتهای پزشکی ۳۳۰۰ پایگاه داریم که خدمات خوبی به هموطنان ارائه میدهند.
میعادفر افزود: اورژانس کشور ۲۶ هزار نیروی انسانی تحصیلکرده دارد که در دانشگاههای دولتی درس خواندهاند.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ۷۰ تا ۷۵ درصد مأموریتهای اورژانس در شهرها اتفاق میافتد که باید به سمتی برویم که از فشارها کم کنیم.
وی افزود: بالای ۹۸ درصد سیستمهای اورژانس کشور هوشمند است و به سمت استفاده از هوش مصنوعی در عملیاتهای اورژانسی میرویم.
میعادفر گفت: هرچقدر سیستم ما هوشمند شود، از درصد خطاهای پزشکی خواهد کاست.
وی ادامه داد: خیلی از کارهای فوریتهای پزشکی، مهارتی است و از همین رو، نیروهای ما نیازمند کسب تجربه در اورژانس بیمارستانها هستند.
میعادفر با اشاره به افزایش آمار حوادث ترافیکی، گفت: کد ۹۹۹ برای اورژانس تعریف شده تا بتوانیم اقدامات اولیه برای مصدومان حوادث ترافیکی را در کمترین زمان ممکن انجام بدهیم. لذا، لازم است یک هماهنگی بین اورژانس ۱۱۵ و بیمارستانها فراهم شود.
وی، همچنین به معطلی آمبولانسها در بیمارستانها اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط سختی که در ناوگان اورژانس کشور داریم، انتظار میرود بیمارستانها به خصوص در شهرهای بزرگ، سریعتر نسبت به تحویل بیمار از نیروهای اورژانس اقدام کنند.
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