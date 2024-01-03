اجرای محافل قرآنی در عراق به مناسبت ایام شهادت سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، ۱۴۰ محفل انس با قرآن با عنوان «عشرةالفجر القرآنیه» با حضور قاریان و حافظان ممتاز و بینالمللی از کشور ایران در شهرها و استانهای مختلف عراق برگزار میشود.
این محافل از سوی مؤسسه بصائر القرآنیه و همچنین الاتحاد و التجمعات القرآنیه کشور عراق برنامهریزی شده و از سوم دیماه شروع شده است و طی آن ۱۴ استان کشور عراق، میزبان قاریان و حافظان بینالمللی ایران خواهند بود.
در کنار قاریان ایرانی، قاریانی از کشور عراق نیز حضور خواهند داشت و بحث سخنرانی و مداحی نیز در کنار این محافل در نظر گرفته شده است.
از جمله قاریان و حافظان حاضر در این محافل میتوان به محمود لطفینیا، حمیدرضا احمدیوفا، حسین فردی، علی قاسمآبادی، مهدی سیاحی، سیدکریم موسوی، امیرحسین رحمتی، مجتبی محمدبیگی، سیدحمیدرضا مقدسی، مسعود موحدیراد، سید محمدمهدی شیخالاسلامی، علیرضا بیژنیاول، حبیب صداقت و شجاع زویدات اشاره کرد.
همچنین استانها و شهرهایی که این محافل در آنجا برگزار میشود، شامل نجف، صلاحالدین، میسان، کرکوک، بغداد، ذیقار، دیوانیه، موصل، واسط، بابل، بصره، دیاله و قادسیه است.
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