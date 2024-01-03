ایالت مونتانا خواستار تجدید نظر در رفع ممنوعیت تیک تاک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آستین کنودسن دادستان کل مونتانا اعلام کرد که این ایالت خواستار تجدیدنظر رای مذکور در دادگاه استیناف خواهد شد.

قرار بود ممنوعیت استفاده از تیک تاک در مونتانا از یکم ژانویه ۲۰۲۴ میلادی اجرا شود اما دونالد مولوی قاضی منطقه ای آمریکا در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی رای اولیه ای برای متوقف کردن ممنوعیت اپ چینی صادر و اعلام کرد قانون ایالتی مذکور در بیش از یک مورد قانون اساسی را نقض می کند و فراتر از اختیارات ایالتی است.

قاضی دادگاه قبلا اعلام کرده بود اظهارات مقدماتی پیش از دادگاه به ۱۶ ژانویه موکول می شود.

کاربران تیک تاک در این ایالت نیز سال گذشته میلادی شکایتی ثبت کردند تا قانون ممنوعیت اپ را متوقف کنند. این قانون به دلیل نگرانی ها درباره امنیت داده های خصوصی کاربران ایالت مونتانا و احتمال جاسوسی چین از طریق اپ وضع شده بود.

تیک تاک اعلام کرده بود داده های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نگذاشته و نخواهد گذاشت. همچنین این شرکت اقدامات زیادی برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت کاربران اپلیکیشن در پیش گرفته است.