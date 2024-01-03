به گزارش خبرگزاری مهر، مجید گلشنی منفرد گفت: این واحد تولیدی در شهرستان ایجرود واقع است و ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰ هزار تن کنسانتره آهن، ۲۵۰ هزار تن آگلومره، ۲۵۰ هزار تن فروسیلیکو منگنز و ۸۰۰ هزار تن شمش چدن را دارد.

وی افزود: این واحد با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری که با محاسبه امروز نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد ریال می‌شود، در چند سال گذشته به دلیل مشکلات حقوقی غیر فعال شده بود ولی از سال گذشته با انجام برخی حمایت‌ها، دوباره به مدار فعالیت بازگشت و فازهای اول و دوم آن راه اندازی شد و تا پایان سال قرار است فاز سوم آن نیز راه اندازی شود.

گلشنی گفت: مطابق برنامه اعلام شده فاز چهار این مجموعه تولیدی نیز تا اواسط سال آینده تکمیل می‌شود.

وی افزود: یکی از دلایل وقفه در فعالیت این شرکت مشکلات زیست محیطی بوده است که پس از تغییر مدیریت آن، این شرکت با جدیت به دنبال رفع دغدغه تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ناظر از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست استان و تأمین تمامی الزامات زیست محیطی است و در این راستا مقرر شده تا گزارش ماهانه را به مراجع ذیصلاح ارائه کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان همچنین با اشاره به فرصت داده شده برای حل مشکلات محیط زیستی به این شرکت، اظهار داشت: یک فرصت به مالک جدید شرکت داده شده است تا پایان امسال مشکلات زیست محیطی شرکت را حل کند.

محمدرضا یافتیان افزود: مشکلات زیست محیطی برای این واحد تولیدی از زمان مدیریت قبلی به جا مانده بود که خوشبختانه با ورود سرمایه‌گذار و مالک جدید این مشکلات در حال حل شدن است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: آلودگی‌های هوا، آب، خاک و همینطور پسماند صنایع موضوعات و مؤلفه‌های مهمی است که توسط کارشناسان محیط زیست مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد و هر واحد تولیدی باید این استانداردها را رعایت کند.

وی اضافه کرد: مشکلات خروجی دودکش‌ها و پسماندهای این کارخانه در اراضی‌های مجاور در حال حل شدن است و امیدواریم این کارخانه با قدرت در راستای تولید بیشتر و افزایش رونق اقتصادی استان گام‌های ارزشمندی را بردارد.