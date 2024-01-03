امکان ترانشیپ کانتینر از مبدا چابهار به بنادر داخلی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهدادی معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اولین محموله کانتینرهای ترانشیپی در بندر چابهار از شناورهای کانتینری مادر تخلیه و به مقصد بنادر داخلی خلیج فارس بارگیری و حمل خواهد شد، گفت: با همکاری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرویس‌های حمل کانتینری مستقیم از مبادی بنادر چین و غرب هند به مقصد بندر چابهار انجام می‌گیرد.

وی افزود: اولین محموله کانتینرهای ترانشیپی به مقصد نهایی بنادر عسلویه، خرمشهر، بوشهر و بندر امام (ره) در بندر چابهار از شناورهای کانتینری مادر تخلیه و پس از آن به مقاصد نهایی بنادر یادشده بارگیری و حمل خواهد شد. همچنین از بنادر منطقه کانتینرهای صادراتی جهت ترانشیپ از چابهار به این بندر منتقل خواهند شد.

وی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر استفاده از ظرفیت‌های بندری و توسعه تجارت و افزایش ترافیک کالا و کانتینر در بندر چابهار، اقداماتی چون توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تردد و تعدد رویه جابه‌جایی کالا و کانتینر و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های دریا محور را از اولویت‌های اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در راستای سند ابلاغی توسعه دریا محور برای بندر چابهار دانست.