ابزارهای آزمایشگاهی با انواع و عملکردهای مختلف چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، علم یکی از موضوعات مطالعه است که در آن دانش آموز عملاً آزمایشاتی را انجام می‌دهد که به وسیله آن می‌تواند واقعیت آنچه را که در کلاس تئوری مطالعه شده است، تجربه کند. در اینجا، تجهیزات آزمایشگاهی مختلف نقش مهمی در توانمند ساختن دانش آموز برای انجام آزمایشات واقعی و دریافت دیدگاه عمیق‌تری از مطالعه نظری به جای خواندن فقط ایفا می‌کنند. ضمن یادداشت برداری از مطالعه نظری بر اساس سخنرانی‌ها، در طول مطالعات یا آزمایش‌های عملی، آزمایش‌های هیجان انگیزی را مشاهده و انجام می‌دهند که نظریه‌ها و مفاهیم چالش برانگیز را به راحتی قابل درک می‌کند.

به طور کلی یک ابزار علمی یا دستگاهی که معمولاً شناخته می‌شود را می‌توان به عنوان یک وسیله مکانیکی یا الکترونیکی نام برد که برای انجام آزمایش‌ها استفاده می‌شود. مربوط به مطالعه نظری در قدیم این نوع ابزارآلات علمی یا آزمایشگاهی توسط سازندگانی با مهارت خاص ساخته می‌شد و از آنجایی که حمل و نقل این گونه ابزارها همیشه امری دشوار و پرخطر بود، سازندگان دستگاه ترجیح می‌دادند واحد خود را در نزدیکی آزمایشگاه راه‌اندازی کنند.

با گذشت زمان، اهمیت و ضرورت این تجهیزات علمی و دستگاه‌های آزمایشگاهی به طور پیوسته افزایش یافت و این فرآیند را مجبور کرد تا تجارت در مقیاس تجاری، از آنجا که تعداد آزمایشگاه‌های علمی، موسسات آموزشی سطوح عالی، مراکز تحقیقاتی نیز رو به افزایش بوده است، به دلیل اینکه مطالعه علم عملی در سال‌های گذشته به دست آورده و همچنین به اهمیت عملی پی برده است. تحصیل در آموزش و پرورش در حالی که موسسات سطح کوچک‌تر شامل انجام آزمایش‌های عملی در علم به عنوان یک عنصر اجباری برای قادر ساختن دانش آموز به یادگیری مفاهیم به روشی بسیار بهتر بودند، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و مراکز مطالعات علمی، که قبلاً در حال انجام آزمایش‌های پیچیده در ارتباط بودند.

تجهیزات آزمایشگاهی برای آزمایش و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی استفاده می‌شود. این ابزار در بسیاری از زمینه‌ها مانند داروسازی و مواد غذایی استفاده می‌شود.

بسته به فعالیت‌هایی که در یک محیط آزمایشگاهی انجام می‌شود، باید مجهز به دستگاه‌های با کیفیت بالا باشد که دارای مشخصات فنی و ایمنی مربوطه باشد.

قابلیت اطمینان نتایج یک آزمایش تنها در صورتی امکان پذیر است که ابزار و تجهیزات کالیبره شده باشند. در اینجا، ما در مورد ابزارهای زیست شناسی مولکولی، مانند پیپت ها،، بالن ارلن مایر صحبت خواهیم کرد. تمرکز این مقاله بر ابزارها، انواع و عملکردهای آزمایشگاهی رایج خواهد بود.

انواع تجهیزات آزمایشگاهی

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه علمی و تحقیقاتی متنوع هستند. با توجه به کاربرد آنها می‌توان انواع زیر را تعریف کرد:

ابزارهای تحلیلی

آنها متداول‌ترین ابزار مورد استفاده هستند زیرا اطلاعات دقیقی در مورد ویژگی‌های شیمیایی ارائه می‌دهند. این ابزارها بر روی شی مورد مطالعه قرار می‌گیرند تا تغییرات ایجاد شده در آن را تشخیص دهند. ابزارهای تحلیلی می‌توانند میکسر، سانتریفیو و غیره باشند.

وسایل حفاظت فردی

آنها برای تجهیز محیط آزمایشگاه برای جلوگیری از خطرات هنگام آزمایش استفاده می‌شوند. اینها شامل روپوش آزمایشگاهی، عینک ایمنی، ماسک صورت، دستکش دستی، گوش گیر و ماسک تنفسی است. عملکرد اصلی حفاظت از پرسنل و ابزارآزمایشگاه در برابر آسیب فیزیکی، آلودگی محیطی یا برون زا و گازهای سمی و قابل اشتعال است.

تجهیزات آنالیز شیمیایی

هدف اصلی این دستگاه‌ها تعیین و اندازه گیری اجزای شیمیایی در نمونه‌های جامد، گاز و مایع است. این ابزار بیشتر در شیمی بالینی، بیوآنالیز، تجزیه و تحلیل محیطی و مواد، نانوتکنولوژی و پزشکی قانونی استفاده می‌شود. سیستم‌های طیف سنجی، شکست سنج‌ها و تحلیل گره‌ای فرآیند از جمله NIR ابزارهایی هستند که در این دسته قرار می‌گیرند.

اهمیت کالیبراسیون مناسب تجهیزات آزمایشگاهی

وقتی در مورد کالیبراسیون صحبت می‌کنیم، نشان دهنده روند تعیین مقیاس یا محدوده عملکرد صحیح ابزارها است. اهمیت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در این واقعیت نهفته است که از آنجایی که این ابزارها در حال استفاده مداوم هستند، ابزارها در معرض زوال عملکرد خود هستند.

اگر تجهیزات آزمایشگاهی را کالیبره نکنید، اندازه گیری دقیق غیرممکن است. در نهایت نتایج نیز اشتباه خواهد بود و کیفیت تحقیق را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، حفظ و بررسی عملکرد صحیح آن ضروری است.

در صورت نو بودن دستگاه کالیبراسیون آن در کارخانه انجام می‌شود. با این حال، ممکن است در هنگام نگهداری یا حمل و نقل، آنها دچار عدم تعادل شده باشند. بنابراین آزمایشگاه باید پس از خرید کالیبراسیون خود را انجام دهد تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود. همین امر زمانی اتفاق می‌افتد که سازها دستخوش تغییر شده باشند یا برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته باشند.

رایج‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی

در اینجا به طور خلاصه در مورد برخی از رایج‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی که برای اهداف مختلف استفاده می‌شوند صحبت می‌کنیم:

ارلن مخروطی ازمایشگاه

ارلن است مخروطی شکل و گردنی استوانه‌ای با پایه صاف. محققان از بالن برای هم زدن، گرم کردن، خنک کردن محلول‌ها و سایر فرآیندهای انتقال مایعات استفاده می‌کنند. طرف‌های اریب و گردن باریک ارلن به کنترل کننده مایع کمک می‌کند تا محتویات را با چرخش بدون خطر ریختن مخلوط کند.

ساعت شیشه‌ای

شیشه ساعت یک ظرف شیشه‌ای مقعر است که اغلب برای تبخیر در شیمی استفاده می‌شود. محققان همچنین از آن برای اندازه گیری جامدات و به عنوان درپوش برای فلاسک‌ها و بشر استفاده می‌کنند.

بشر

بشر یکی از رایج‌ترین وسایلی است که در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شود. بشر با ظرف استوانه‌ای با کف صاف به عنوان ظرف واکنش استفاده می‌شوند یا می‌توانید از آنها برای نگهداری نمونه‌ها نیز استفاده کنید.

محققان همچنین می‌توانند از بشرها برای گرفتن مایعات و فیلترها از عملیات تیتراسیون و فیلتر کردن استفاده کنند. به طور کلی، آنها بر اساس حجم خود درجه بندی شده‌اند: ۱۰ میلی لیتر، ۲۵ میلی لیتر، ۵۰ میلی لیتر، ۱۰۰ میلی لیتر، ۲۵۰ میلی لیتر، ۵۰۰ میلی لیتر و غیره.

پیپت

پیپت لوله‌ای با اندازه کوچک است که برای اندازه گیری، انتقال و اعمال مقادیر دقیق نمونه مایع استفاده می‌شود. اگرچه پیپت ها معمولاً در محیط‌های آزمایشگاهی استفاده می‌شوند، اما کاربردهای مفیدی در روش‌های دندانپزشکی دارند. انواع پیپت ها برای اهداف مختلف ساخته شده‌اند.

پیپت های یکبار مصرف برای پخش مایعاتی که نیاز به اندازه گیری دقیق ندارند استفاده می‌شود. پیپت های درجه بندی شده برای مقادیر مشخصی از نمونه استفاده می‌شود تا از مقدار اولیه توزیع شود. محققان از این پیپت ها برای اندازه گیری و توزیع مایعات دندانی با دقت استفاده می‌کنند.

نکات پایانی

امیدواریم این مطلب به شما کمک کند تا انواع مختلف و پرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاهی را بشناسید. ما همچنین در مورد کالیبراسیون مناسب ابزارها صحبت کرده‌ایم تا شما را از اهمیت آنها آگاه کنیم. زیرا ما همیشه به کالیبراسیون مناسب تجهیزات آزمایشگاهی اهمیت می‌دهیم. همین امروز با ما تماس بگیرید!

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