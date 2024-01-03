تمهیدات ترافیکی مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: شهروندان از حمل و نقل عمومی جهت شرکت در مراسم حاج قاسم سلیمانی استفاده نمایند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر در خصوص تمهیدات ترافیکی سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در مصلای تهران توضیح داد.

سرهنگ کشیر گفت: پلیس راهور تهران بزرگ بمناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی تمهیدات ترافیکی خاصی را در اطراف مصلای تهران انجام خواهد داد.

وی افزود: امروز این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا در مصلای تهران برگزار می‌گردد که محدودیت‌های توقف در اطراف مصلای تهران را خواهیم داشت.

سرهنگ کشیر افزود: شهروندان و مراجعه کنندگان گرامی می‌بایست از توقف در اطراف و محدوده‌های پیرامونی مصلای تهران خودداری کرده و صرفاً خودروهای خود را در پارکینگ‌هایی که به همین منظور در اطراف مصلی آماده شده‌اند پارک نمایند.

پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: اگر ازدحام و مراجعات افزایش یابد پلیس راهور اجازه پارک خودروها را در بزرگراه شهید سلیمانی و خیابان قنبرزاده و هچنین بین خیاتبان های قنبرزاده و سهرودی مانند هویزه، عشقیار و … خواهد داد ولی پارکینگ‌ها باز است و آمادگی پذیرش مراجعه کنندگان به مصلای تهران را دارند.

وی گفت: حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس‌ها و مترو نیز اماده جابجایی مسافران و شهروندان گرامی را دارد و می‌توانند به داخل پارکینگ‌ها مراجعه و مردم را از این مسیرها انتقال بدهند.

سرهنگ شریفی بیان داشت: هر دو ایستگاه مصلا و شهید بهشتی نیز آماده خدمات رسانی به مراجعه کنندگان مترو نیز هستند.

وی توصیه داشت: شهروندان جهت سهولت تردد به مصلا، از حمل و نقل عمومی استفاده تا بتوانند به سهولت تردد داشته و در این مراسم شرکت نمایند.