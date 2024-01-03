به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این تفاهم‌نامه سه جانبه که در نشستی به امضای محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران، یاسر مرادی عضو اجرایی هیئت‌مدیره بانک، حمید محمدی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت نوآوران فن آوازه (دیجی‌کالا) و هومن امینی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت نوآوران پرداخت مجازی (دیجی‌پی) رسید، برقراری و توسعه همکاری و ارائه انواع خدمات بانکی و مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف و متنوع برای تأمین مالی تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان کالاهای ایرانی، تخصیص بهینه منابع به تولید و پرداخت تسهیلات مرابحه خرد به مشتریان و خریداران کالا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در این نشست با بررسی جایگاه دو برند بانک صادرت ایران و دیجی‌کالا در اقتصاد ایران، گفت: بانک صادرات ایران با داشتن بزرگترین پوشش جغرافیایی ایران، با پرتفوی دارایی و سرمایه‌گذاری خود، نقش بزرگی در اقتصاد ایران دارد و در همکاری با دیجی‌کالا اتفاقات پولی و مالی مهمی را در اقتصاد کشور رقم خواهند زد.

محسن سیفی افزود: در قالب این همکاری کسانی که از بانک صادرات ایران حقوق خود را دریافت می‌کنند یا حسابی نزد این بانک دارند و نیاز واقعی به خرید کالا دارند، می‌توانند از اعتبار لازم برخوردار شوند. چندین میلیون نفری که حقوق خود را از بانک صادرات ایران دریافت می‌کنند، در پرداخت اقساط خود هیچگونه مشکلی ندارند و در قالب این همکاری می‌توان اقدامات جدید و محصولات نوینی را ارائه کرد.

او افزود: در قالب این همکاری سوءجریان در توزیع اعتبارات کاهش می‌یابد و منابع به طور مستقیم صرف خرید کالا می‌شود و تسهیلات در محل واقعی خود مصرف خواهد شد. حدود نیمی از جمعیت کشور، مشتری فعال بانک صادرات ایران هستند و این مزیت بالقوه این بانک در این همکاری است. دانش بانکی در کنار دانش فناوری اطلاعات اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور رقم خواهد زد و سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) و چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران (چکنو) در این زمینه کمک بزرگی به تحقق اهداف این تفاهم‌نامه خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه نئوبانک صادرات ایران نیز به زودی رونمایی خواهد شد، افزود: نئو بانک صادرات ایران به واسطه داشتن اعتبارات فراوان نزد مشتریان بانک، از جمله مهمترین نئوبانک‌های کشور خواهد بود.

مرادی عضو اجرایی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت وثیقه‌گیری شرکت‌ها در ارائه خدمات اعتباری، گفت: سامانه ست بانک صادرات ایران برای حل این مشکل طراحی و در همایش بانکداری الکترونیک و جشنواره دکتر نوربخش حائز رتبه برتر شد و همزمان از دیجی‌کالا و دیجی‌پی به عنوان شریک استراتژیک بانک صادرات ایران نام برده شد.

او افزود: زیرساخت‌های فنی به ایجاد و انعقاد این تفاهم‌نامه کمک زیادی کرده و این تفاهم‌نامه مورد توافق تمامی واحدهای مختلف بانک قرار گرفته و آغازی برای یک حرکت برد برد است و می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد ظرفیت‌های بیشتر برای فعالیت اعتباری بین مجموعه دیجی‌کالا با بانک صادرات ایران باشد، چراکه امکان استفاده از ظرفیت تأمین سرمایه سپهر نیز برای تقویت این همکاری از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت دیجی‌پی نیز در این نشست با استقبال از انعقاد این تفاهم‌نامه، با بیان اینکه در همکاری با بانک‌های بزرگ همچون بانک صادرات ایران می‌توان تغییر فرهنگ را رقم زد، گفت: تیم حرفه‌ای در بانک صادرات ایران انرژی مثبتی برای آغاز این همکاری بزرگ فراهم کرده و این بانک، بانک قدیمی و خوش پیشینه کشور است.

هومن امینی افزود: رسالت ما در دیجی‌پی کمک به بهبود شمولیت مالی است و این کار به تنهایی در قالب فعالیت‌های دیجیتال نمی‌توان انجام داد.

او با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک جامعه دیجیتالی، هنوز زمان زیادی لازم است، گفت: در این فضا هر چه قدر که جلوتر می‌رویم، به این نتیجه می‌رسیم که تحقق این هدف تنها با کار مشترک با مجموعه‌های علاقه‌مند از جمله بانکداری هوشمند می‌توان انجام داد. در دنیا همکاری نظام بانکی، بازار سرمایه و پلتفرم اقتصادی دیجیتال با یک همکاری تنگاتنگ منجر به حضور اقتصاد دیجیتال شده است و هر چه قدر این همکاری مؤثرتر باشد، این دستاورد با نتایج بهتری همراه است.

او رتبه‌بندی اعتباری، احراز هویت و احراز اهلیت و همچنین وثایق را از جمله گلوگاه‌های اعطای اعتبار در اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: اگر بتوان اینها را با سامانه توثیق همراه کرد، از نظر ریسک بانکی و توزیع عادلانه خدمات بین اقشار مختلف جامعه نتابج مثمرثمری را در پی خواهد داشت و در همکاری با بانک به دنبال دست یافتن به یک همکاری بلندمدت هستیم. دیجی‌کالا با ۲۰ میلیون بازدیدکننده ماهانه و ۳۰۰ هزار فروشنده و بیش از ۴۰ میلیون مصرف‌کننده فعال و ۱۰ میلیون کاربر، زیرساخت‌های لازم برای خدمات متنوع را دارد و این همکاری با بانک صادرات ایران کمک قابل توجهی به جامعه خواهد کرد و علاقه‌مند هستیم که در همکاری بانک صادرات ایران به یک نتیجه ایران شمول دست یابیم.