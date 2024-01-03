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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان خبر داد؛

تمدیدمهلت دریافت آثار دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار

تمدیدمهلت دریافت آثار دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: مهلت دریافت آثار دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار تمدید شد.

علیرضا شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت دریافت آثار جشنواره و نمایشگاه هنرهای تجسمی ایثار تا ۳۰ دی ماه تمدید شد.

وی افزود: این جشنواره به صورت منطقه‌ای و به میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان و با شرکت استان‌های زنجان، آذر بایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل برگزار می‌شود.

شهسواری تاکید کرد: این جشنواره در سه بخش بزرگسال، دانش آموزی و بخش ویژه ایثار گران برگزار می‌شود که در بخش بزرگسال در رشته‌های نقاشی، تذهیب، مینیاتور و نقاشی خط، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک (طراحی پوستر) کاریکاتور و مجسمه سازی خواهد بود.

تمدیدمهلت دریافت آثار دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار

وی ادامه داد: در بخش دانش آموزی نیز در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی و عکاسی و در بخش ویژه ایثار گران صنایع دستی (غیر رقابتی) برگزار خواهد شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان خاطر نشان کرد: علاقه مندان جهت حضور در این نمایشگاه اثار خود را از طریق برنامه شاد به آدرس visualarts ارسال کنند.

کد مطلب 5984100

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