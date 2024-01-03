علیرضا شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت دریافت آثار جشنواره و نمایشگاه هنرهای تجسمی ایثار تا ۳۰ دی ماه تمدید شد.

وی افزود: این جشنواره به صورت منطقه‌ای و به میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان و با شرکت استان‌های زنجان، آذر بایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل برگزار می‌شود.

شهسواری تاکید کرد: این جشنواره در سه بخش بزرگسال، دانش آموزی و بخش ویژه ایثار گران برگزار می‌شود که در بخش بزرگسال در رشته‌های نقاشی، تذهیب، مینیاتور و نقاشی خط، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک (طراحی پوستر) کاریکاتور و مجسمه سازی خواهد بود.

وی ادامه داد: در بخش دانش آموزی نیز در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی و عکاسی و در بخش ویژه ایثار گران صنایع دستی (غیر رقابتی) برگزار خواهد شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان خاطر نشان کرد: علاقه مندان جهت حضور در این نمایشگاه اثار خود را از طریق برنامه شاد به آدرس visualarts ارسال کنند.