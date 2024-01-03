حقیقت یا شایعه بودن تاثیر قهوه سبز بر سلامتی بدن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قهوه سبز که از دانه‌های قهوه استخراج می‌شود قبل از پخت، به عنوان یک منبع غنی از آنتی‌اکسیدان‌ها مشهور است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که این آنتی‌اکسیدان‌ها ممکن است به بهبود سلامتی عمومی بدن کمک کنند. اما تا کنون، دلایل علمی کافی برای اثبات اینکه قهوه سبز به طور مستقیم و به طور معناداری بر لاغری تأثیر مثبت دارد، وجود ندارد.

بهتر است هر گونه تصمیم در مورد مصرف قهوه سبز یا هر مکمل دیگری با مشاوره پزشک یا متخصص تغذیه گرفته شود. همچنین، باید توجه داشت که تحقیقات ممکن است در آینده به تجدیدنظر بیانجامد و اطلاعات جدید ظاهر شود.

قهوه سبز و خواص آن

قهوه سبز یا "کاهو"، نوعی از بذرهای قهوه است که قبل از پختن و آسیاب قهوه، در واقعه‌ای مخصوص خشک شده‌اند. استفاده از قهوه سبز به عنوان یک مکمل غذایی و یا برای بهبود برخی ویژگی‌های سلامتی مورد توجه قرار گرفته است.

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در زیر، مزایای محتمل مصرف قهوه سبز آورده شده است؛

آنتی‌اکسیدان‌ها:

قهوه سبز حاوی آنتی‌اکسیدان‌های قویی مانند اسید کلوروژنیک است. این ترکیبات می‌توانند در مقابل افزایش آزمایشات آنتی‌اکسیدانی بدن مؤثر باشند.

کاهش وزن

برخی مطالعات نشان داده‌اند که قهوه سبز ممکن است به کاهش وزن کمک کند. مواد فعال موجود در آن می‌توانند فعالیت متابولیسم را افزایش دهند و چربی را به عنوان منبع انرژی مصرف کنند.

کنترل قند خون

برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف قهوه سبز ممکن است به بهبود حساسیت به انسولین و کنترل قند خون کمک کند.

حفاظت از سلول‌ها

آنتی‌اکسیدان‌های موجود در قهوه سبز می‌توانند در حفاظت از سلول‌ها در برابر آسیب از افراز رادیکال‌های آزاد مؤثر باشند.

بهبود وضعیت قلبی

برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که قهوه سبز ممکن است به بهبود وضعیت قلبی عروقی کمک کند و عوامل خطرناک مانند فشار خون را کاهش دهد.

ضد التهاب

تحقیقات حاکی از این است که مصرف قهوه سبز ممکن است دارای خواص ضد التهابی باشد که در مقابل برخی از بیماری‌ها مؤثر باشد.

حفاظت از پوست

آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات دیگر موجود در قهوه سبز می‌توانند به حفظ سلامت پوست کمک کنند و علائم پیری زودرس را کاهش دهند.

به هر حال، همواره بهتر است قبل از استفاده از هر گونه مکمل یا محصول غذایی، با متخصص یا پزشک مشورت کنید. همچنین، توجه به میزان مصرف و احتمال عوارض جانبی نیز حائز اهمیت است

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طرز تهیه قهوه سبز برای مصرف

تهیه قهوه سبز نسبت به قهوه روز معمولی یک فرآیند متفاوت است، زیرا برای حفظ مواد مفید و آنتی‌اکسیدان‌ها، نباید آن را پخت. در زیر، یک روش ساده برای تهیه قهوه سبز آمده است.

مواد لازم

- قهوه سبز: ۱-۲ قاشق چایخوری (حدود ۲-۴ گرم)

- آب: یک فنجان (حدود ۲۴۰ میلی‌لیتر)

مراحل تهیه

آماده‌سازی دستگاه تهیه قهوه

اگر از یک فیلتر قهوه یا دستگاه هوشمند مانند AeroPress استفاده می‌کنید، دستگاه را آماده کنید.

افزودن قهوه سبز

قهوه سبز را به دستگاه افزوده و مطمئن شوید که به مقدار مناسبی اضافه کرده‌اید.

افزودن آب

آب داغ را به دستگاه اضافه کرده و منتظر بمانید تا قهوه سبز خود را تهیه کند.

تهیه قهوه

زمان تماس آب با قهوه سبز باید کوتاه باشد، حدود ۳-۵ دقیقه

در صورت استفاده از دستگاه با فیلتر، مطابق با دستورالعمل دستگاه عمل کنید.

صاف کردن قهوه

قهوه سبز تهیه شده را صاف کنید تا دانه‌ها و ذرات قهوه جدا شوند.

سرو و نوشیدن

قهوه سبز خود را در فنجان یا لیوان بریزید و لذت ببرید.

یک نکته مهم این است که قهوه سبز دارای طعم متفاوتی نسبت به قهوه آسیاب شده و پخته دارد. به عنوان یک نوشیدنی سبک‌تر و ملایم‌تر شناخته می‌شود، و اگر از قهوه‌های مختلف لذت ببرید، ممکن است این گزینه برای شما جالب باشد.

طریقه مصرف قهوه سبز برای لاغری شکم

مصرف قهوه سبز برای کاهش وزن یا لاغری شکم به عنوان یک مکمل ممکن است تأثیرگذار باشد، اما مهم است به همراه یک رژیم غذایی متنوع و سالم و فعالیت بدنی منظم استفاده شود. در زیر چند نکته برای مصرف قهوه سبز به منظور لاغری شکم آورده شده است.

تعیین مقدار مناسب

مصرف قهوه سبز باید با مقدار مناسب صورت گیرد. معمولاً ۱-۲ قاشق چایخوری قهوه سبز به یک فنجان آب مناسب است.

زمان مصرف

بهتر است قهوه سبز را در صبح یا ظهر مصرف کنید. مصرف در شب ممکن است باعث اختلال در خواب شود.

تاکید بر رژیم غذایی متنوع

مصرف قهوه سبز تنها نباید به عنوان راهکار اصلی برای لاغری شکم در نظر گرفته شود. رژیم غذایی متنوع و حاوی مقدار مناسبی از میوه‌ها، سبزیجات، ماهی و مواد غذایی دیگر نیز بسیار مهم است.

فعالیت بدنی

ورزش منظم نقش مهمی در لاغری شکم ایفا می‌کند. همراه با مصرف قهوه سبز، فعالیت‌های ورزشی منظم را در برنامه خود قرار دهید.

پیشنهاد مشاوره پزشکی

قبل از شروع به مصرف قهوه سبز یا هر مکملی، بهتر است با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید، به خصوص اگر مشکلات سلامتی خاصی دارید.

نوشیدن آب

همچنین، نوشیدن مقدار کافی آب در طول روز نقش بسیار مهمی در لاغری و سلامت شکم دارد.

به یاد داشته باشید که هرکسی به صورت متفاوت به مواد مختلف واکنش نشان می‌دهد. در صورتی که علائم ناراحتی یا عوارض جانبی را تجربه می‌کنید، مصرف را کاهش دهید و با پزشک خود مشاوره کنید

قرص لاغری قهوه سبز چیست؟

قرص لاغری قهوه سبز معمولاً یک نوع مکمل غذایی است که از عصاره یا پودر قهوه سبز تهیه می‌شود. قهوه سبز از بذرهای قهوه گیرانده شده است که قبل از فرآیند پخت که باعث ایجاد رنگ و طعم خاص قهوه می‌شود، استخراج شده‌اند. این قرص‌ها عمدتاً به دلیل حاوی مقدار زیادی آنتی‌اکسیدان‌ها و گروهی از ترکیبات معروف به کلوروژنیک اسید شناخته شده‌اند. آنتی‌اکسیدان‌ها به عنوان مواد محافظ در برابر آسیب‌های اکسایشی در بدن شناخته می‌شوند و ممکن است در کاهش وزن و بهبود سلامت عمومی نقش داشته باشند.

مزایای محتمل از مصرف قهوه سبز در قرص‌های لاغری عبارتند از

کاهش وزن

تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف قهوه سبز ممکن است به کاهش وزن کمک کند، به ویژه از طریق افزایش سطح متابولیسم و افزایش سوخت و ساز بدن

کنترل قند خون

برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که قهوه سبز ممکن است به بهبود حساسیت به انسولین و کنترل قند خون کمک کند.

ضد التهاب

خصوصیات ضد التهابی قهوه سبز می‌تواند در مقابل برخی از مشکلات سلامتی که با التهاب مرتبط هستند، مؤثر باشد.

مهم است به این نکته توجه داشته باشید که هر گونه مکمل یا قرص لاغری باید با احتیاط و با مشورت پزشک یا متخصص تغذیه مصرف شود. همچنین، نباید فکر کنید که تنها با مصرف قرص لاغری می‌توانید وزن خود را بهبود بدهید، بلکه ترکیب آن با یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم می‌تواند به نتایج بهتری منجر شود.

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