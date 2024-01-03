باند سارقان قطعات خودرو در ابهر منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نوروزی اظهار کرد: با وقوع سرقت‌های سریالی قطعات خودرو و ECU از خودروهای داخلی در نقاط مختلف شهر ابهر و دریافت پرونده‌های متعدد از شهروندان، موضوع رسیدگی به پرونده‌ها، در دستورکار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی کارآگاهان مشخص شد ۴ مرد جوان با خودروهای زانتیا ، ماکسیما و پژو پارس و به کمک یکدیگر به سرقت قطعات خودرو و ECU از خودروهای تولید داخلی و … می‌پردازند. سرهنگ نوروزی تصریح کرد: با شناسایی و احراز هویت این ۴ سارق، در یک عملیات غافل گیر کننده متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر بیان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه موضوع سرقت قطعات خودرو و ECU را منکر می‌شدند، که در پی جویی‌های پلیسی و کارآگاهی ناگزیر لب به اعتراف گشوده و به سرقت ۳۱ فقره قطعات خودرو و ECU معترف شدند.

نوروزی با اشاره به اینکه متهمان به فروش قطعات سرقتی به تعدادی مالخر اعتراف کردند، ادامه داد: با راهنمایی متهمان ۳۱ دستگاه ایسیو از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد.