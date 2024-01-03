به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم در پیامی به مناسبت سالروز شهادت سرداران پیروزی بر تروریسم نوشت: با تأثری آمیخته به افتخار چهارمین سالروز شهادت سرداران پیروزی بر تروریسم را گرامی می‌داریم.

وی در این پیام ضمن محکومیت مجدد ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، تاکید کرد که این شهدا نمایانگر ارزش‌های ملی و عقیدتی و قهرمانانه در دل‌های ملت‌ها و جوامعشان هستند.

رییس جریان حکمت ملی عراق در ادامه این پیام آورده است: واژه‌ها از توصیف حجم فداکاری شهید که باارزش‌ترین دارایی خود را در راه دین، ناموس، سرزمین و میهن ارزانی داشته ناتوان‌اند.

حکیم در پایان این پیام تاکید کرده است که وفاداری به اصول و ارزش‌های آنان یادآوری فداکاری و سلحشوری آنان و زنده نگه‌داشتن یادشان و گرامیداشت مسیرشان و پایبندی به اصولشان را لازم می‌سازد.