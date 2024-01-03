اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصیب شاهملکی در تشریح این خبر گفت: در پی استمرار اجرای طرح امنیت محله محور در سطح شهرستان که با هدف ناامن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقا احساس امنیت بین شهروندان انجام می‌شود، یگانهای انتظامی شهرستان با بهره گیری از توان و امکانات موجود ظرف ۳ روز گذشته به اجرای طرح‌های مربوطه پرداختند.

وی افزود: علاوه بر کشف مقداری انواع مواد مخدر، تعداد ۵ نفر معتاد دستگیر و پس از غربالگری با همکاری دانشکده علوم پزشکی شهرستان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

شاه ملکی با اشاره به کشف ۵ فقره سرقت کابل برق و چک پول جعلی به مبلغ ۳ میلیون و پانصدهزار ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: تعداد ۲ نفر سارق اماکن خصوصی، کابل برق و ۳ نفر به دلیل ارتکاب به سایر جرایم دستگیر، که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی از استمرار اجرای طرح ارتقا فرهنگ شد آمدی و برخورد با رانندگان متخلف و مزاحم سخن به میان آورد و خاطر نشان کرد: در این مدت تعداد ۱۶ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای طرح‌های مختلف انتظامی، خواستار: اعلام موارد مشکوک از طریق فوریت پلیسی ۱۱۰ و بیان، پیشنهادات، انتقادات و شکایات در خصوص عملکرد کارکنان از طریق سامانه ۱۹۷ شد.