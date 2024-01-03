واکنش تمسخرآمیز خواهر رهبر کره شمالی به تهدیدهای سئول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کیم یو جونگ، معاون حزب حاکم کارگران کره شمالی و خواهر کیم جونگ اون، رهبر قدرتمند این کشور، اظهارات یون سوک یول، رییس جمهور کره جنوبی در سخنرانی شب سال نو را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت که برنامه سئول برای تقویت سازوکار بازدارندگی هستهای با همکاری واشنگتن، تلاش پیونگیانگ برای تقویت هرچه بیشتر قوای هستهای کره شمالی را توجیه میکند.
رییس جمهور کره جنوبی در نطق خود متعهد شد که سازوکار بازدارندگی هستهای بین کره جنوبی و آمریکا نهایی خواهد شد.
کیم یو جونگ در واکنش به این اظهارنظر، با لحنی کنایهآمیز تاکید کرد: تعهد یونسوک یول «خدمتی متمایز» در راستای توسعه سریع برنامه نظامی کره شمالی است و با آغوش باز از آن استقبال میکنیم.
وی در ادامه این بیانیه پر نیش و کنایه، رییس جمهور کره جنوبی را بابت «تبدیل کردن نگرانی امنیتی در این کشور به یک امر عادی»، مورد تمجید قرار داد.
خواهر رهبر کره شمالی همچنین با تمسخر رییس جمهور کره جنوبی، او را «حامی ویژه توسعه قوای نظامی پیونگیانگ» توصیف کرد و در بخشی دیگر به سیاست «درونکرهای» مون جائه این، رییس جمهور پیشین کره جنوبی پرداخت و تاکید کرد که پیونگیانگ گرچه در رویکرد و اراده مبتنی بر صلحِ مون مشارکت کرد اما «زمان زیادی» را از دست داد که میتوانست آن را صرف بهبود توانمندیهای نظامی خود کند.
وی همچنین اعتماد به نفس کره شمالی و توسعه موثر قوای نظامی این کشور را به حضور ادوات هستهای سنگین آمریکا در شبهجزیره کره شامل ناوهای هواپیمابر و زیردریاییهای هستهای نیز پیوند داد.
در این بین، وزارت دفاع کره جنوبی اظهارات دیپلمات ارشد کره شمالی را «ادعایی بیمعنی» خواند و مدعی شد که ارتش سئول «هرگونه اقدام تحریکآمیز کره شمالی را بلافاصله، با شدت و تا حصول نتیجه، مجازات خواهد کرد.»
همچنین وزارت اتحاد کره جنوبی نیز اظهارات خواهر کیم جونگ اون را مورد انتقاد قرار داد و آن را تلاشی در راستای سرپوش گذاشتن بر تمایل پیونگیانگ برای اشغال شبهجزیره کره و انداختن مسوولیت تشدید تنش در این منطقه بر گردن سئول، توصیف کرد.
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