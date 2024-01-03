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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

مسوول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان:

بیش از ۷ هزار اثر به جشنواره بین‌المللی مکتب حاج‌قاسم ارسال شد

بیش از ۷ هزار اثر به جشنواره بین‌المللی مکتب حاج‌قاسم ارسال شد

کرمان- مسئول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان گفت: بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاج‌قاسم ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری ظهر چهارشنبه ضمن گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت حاج‌قاسم، اظهار کرد: برای نخستین بار در چهارمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، جشنواره‌ای با این وسعت در کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، حفظ انسجام و حمایت از تولیدات عرصه فضای مجازی در راستا حاج‌قاسم عزیز است.

باقری تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره از شانزدهم آذرماه لغایت پنجم دی‌ماه بوده است.

مسئول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان گفت: اختتامیه جشنواره بین‌المللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاج‌قاسم ۱۵ دیماه برگزار می‌شود.

باقری بیان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاج‌قاسم با حضور نمایندگان ۳۵ کشور از چهار قاره دنیا و شخصیت‌های کشوری و لشکری برگزار می‌شود.

مسئول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان یادآور شد: ۱۶ محور برای تولیدات جشنواره در نظر گرفته شد، از جمله حاج‌قاسم و آزادی قدس، حاج‌قاسم و دفاع مقدس، حاج‌قاسم و خدمت‌رسانی و حاج‌قاسم و لحظه شهادت.

وی ادامه داد: این آثار در رشته‌های موشن گرافیک، انیمیشن، بازی، پوستر در بخش حرفه‌ای و رشته‌های کلیپ و عکس نوشت در بخش مردمی ارسال شده است.

باقری گفت: بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ اثر مردمی و حرفه‌ای به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاج‌قاسم ارسال شده است.

مسئول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان تأکید کرد: آثار این جشنواره به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی است.

وی افزود: گلباران قبور شهدا با حضور شخصیت‌های بین‌المللی و ملی و همچنین اظهار نظر شخصیت‌های بین‌المللی در خصوص شهید سلیمانی بخش مهمی از مراسم اختتامیه پیرامون شهیدالقدس خواهد بود.

یادآوری می‌شود: اختتامیه جشنواره بین‌المللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاج‌قاسم جمعه ۱۵ دیماه، ساعت ۱۴ در سالن اجتماعات استانداری کرمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5984257

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