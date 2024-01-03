به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری ظهر چهارشنبه ضمن گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت حاجقاسم، اظهار کرد: برای نخستین بار در چهارمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، جشنوارهای با این وسعت در کشور برگزار میشود.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، حفظ انسجام و حمایت از تولیدات عرصه فضای مجازی در راستا حاجقاسم عزیز است.
باقری تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره از شانزدهم آذرماه لغایت پنجم دیماه بوده است.
مسئول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان گفت: اختتامیه جشنواره بینالمللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاجقاسم ۱۵ دیماه برگزار میشود.
باقری بیان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره بینالمللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاجقاسم با حضور نمایندگان ۳۵ کشور از چهار قاره دنیا و شخصیتهای کشوری و لشکری برگزار میشود.
مسئول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان یادآور شد: ۱۶ محور برای تولیدات جشنواره در نظر گرفته شد، از جمله حاجقاسم و آزادی قدس، حاجقاسم و دفاع مقدس، حاجقاسم و خدمترسانی و حاجقاسم و لحظه شهادت.
وی ادامه داد: این آثار در رشتههای موشن گرافیک، انیمیشن، بازی، پوستر در بخش حرفهای و رشتههای کلیپ و عکس نوشت در بخش مردمی ارسال شده است.
باقری گفت: بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ اثر مردمی و حرفهای به دبیرخانه جشنواره بینالمللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاجقاسم ارسال شده است.
مسئول فضای مجازی سپاه ثارالله استان کرمان تأکید کرد: آثار این جشنواره به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی است.
وی افزود: گلباران قبور شهدا با حضور شخصیتهای بینالمللی و ملی و همچنین اظهار نظر شخصیتهای بینالمللی در خصوص شهید سلیمانی بخش مهمی از مراسم اختتامیه پیرامون شهیدالقدس خواهد بود.
یادآوری میشود: اختتامیه جشنواره بینالمللی تولیدات فعالان فضای مجازی مکتب حاجقاسم جمعه ۱۵ دیماه، ساعت ۱۴ در سالن اجتماعات استانداری کرمان برگزار خواهد شد.
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